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"Нормандский формат" не при делах: Азаров назвал главного игрока в донбасской войне

12 марта 2021, 10:15  •  280 • Политика
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров назвал главного игрока в войне в Донбассе. По словам политика, "нормандский формат" в этой ситуации не при делах.
В своём Telegram-канале Азаров, оценивая сложившуюся ситуацию в Донбассе, прямо указал, что "нормандский формат" ничего не решает".
"Изменить ситуацию могут только прямые переговоры России и США", - подчеркнул он.
По его словам, ситуация сложилась "очень непростая". Американским властям, которые курируют украинскую "верхушку", нужен затяжной конфликт. При этом президент Украины Владимир Зеленский успешно реализует эту установку.
"Сейчас всё меньше остаётся шансов на быстрое (примерно год-два) урегулирование конфликта. То, как сейчас настроены американцы (они главные здесь игроки), это основа урегулирования конфликта", - отметил он.
Азаров подчеркнул, что основой является не "нормандский формат", не Германия, не Франция - "это прямые договорённости России и американцев".
"Я не вижу, с чего бы американцам идти на какие-то компромиссы", - написал Азаров, отметив, что конфликт в Донбассе затянется надолго, и главное в этой ситуации - не допустить новых обстрелов и жертв.

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