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"Нормандский формат" на связи: Зеленскому придётся услышать то, чего он избегал

12 октября 2021, 00:05  •  124 • Политика
Президенты России, Франции, Германии и Украины поочерёдно пообщались по телефону о конфликте в Донбассе.
Лидеры "нормандской четвёрки" провели перекрёстные переговоры в понедельник. Сперва, как сообщили в СМИ, украинский президент Владимир Зеленский переговорил по телефону с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном. Затем президент Франции и канцлер Германии связались с главой России.
Звонок Зеленскому
Президент Незалежной о беседе с представителями ЕС сообщил в своём Twitter. Он отметил, что разговор был важным и касался урегулирования ситуации в Донбассе. По его словам, Берлин и Париж по-прежнему поддерживают Украину и выступают за достижение договорённостей относительно согласованных последовательных шагов, которые смогут обеспечить установление мира.
Он также не исключил возможного проведения саммита "нормандской четвёрки" - формат, который он считает единственным для разрешения конфликтной ситуации.
Звонок Путину
В свою очередь в России напомнили об уже имеющихся договорённостях, которые год за годом игнорирует Незалежная. Так, в беседе с Меркель и Макроном Путин акцентировал внимание на этом.
"Обстоятельно обсуждена вызывающая озабоченность ситуация в связи с пробуксовкой процесса разрешения внутриукраинского конфликта", - говорится на сайте Кремля.
Президент России в разговоре также подчеркнул, что киевские власти упорно уклоняются как от обязательств по Минским соглашениям, так и от договорённостей, достигнутых на предыдущих "нормандских" саммитах, в том числе в Париже 9 декабря 2019 года.
При этом и Россия, и Германия с Францией готовы интенсифицировать контакты и работу по линии "нормандской четвёрки". В этот процесс будут вовлечены и политические советники, и внешнеполитические ведомства. Министры иностранных дел будут вести дело к проведению в этом формате встречи на своём уровне, указали в Кремле.
Так что волей-неволей, но лидеру Украины придётся принять во внимание позицию Сергея Лаврова. Напомним, глава МИД России ранее назвал стыдной и недостойной позицию Киева по прекращению огня в Донбассе. "Киев ожесточённо стал продвигать необходимость ещё раз переподтвердить прекращение огня. Все западные его покровители стали взывать к нам - повлияйте на Донбасс, чтобы прекращение огня наконец по-настоящему состоялось", - раскрыл уловку Киева Лавров в весеннем интервью, которое он дал "РИА Новости".
Интерес США
Впрочем, помимо Франции и Германии, свой интерес к этому вопросу есть и у США. Политолог Владимир Корнилов не исключает, что замглавы Госдепа Виктория Нуланд, прибывшая в Россию, хочет обсудить с Москвой украинский вопрос, включая войну в Донбассе.
По мнению эксперта, такой формат переговоров может оказаться гораздо эффективнее, чем саммит "нормандской четвёрки". Потому что всё равно Киев согласовывает все свои действия с Вашингтоном.
Он добавил, что США вполне могли бы присоединиться к "нормандскому формату". Но только при условии, что из этого формата будет исключена Украина. Потому что её присутствие там потеряет всякую актуальность.

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