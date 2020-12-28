"Нормандские" переговоры - сложные и скучные: Глава МИД Украины пожаловался на тяготы жизни

На Украине снова окончательно попрощались с "Русским миром". На этот раз с набившей оскомину фразой выступил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время интервью журналу Internationale Politik.

Украинский министр пожаловался, что переговоры в "нормандском формате", во-первых, сложные, а во-вторых, скучные. Тем не менее глава МИД заверил, что Киев открыт для креативных решений и будет настаивать на конкретных шагах.

Также Кулеба рассказал о двух фундаментальных принципах, которых придерживается Украина. Первый: Киев никогда не откажется от Крыма и Донбасса. Второй: Украина продолжит свой путь как европейская страна.

Разрыв с "Русским миром" окончателен,

- подчеркнул глава МИД Украины.

Напомним, раньше с Россией многократно "окончательно прощался" президент Украины Пётр Порошенко. Судя по всему, глава МИД Украины решил продолжить традицию.