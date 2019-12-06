"Нормандская четвёрка": Участников напугали "серьёзным настроем Путина", а Зеленскому скупо пожелали "мужества"

Уже на следующей неделе в Париже состоится встреча в "нормандском формате". У российской стороны по этому поводу есть ясные ожидания, сообщил в ходе брифинга в пятницу, 6 декабря, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Это урегулирование кризиса на Украине, сохранение безальтернативности Минских соглашений. В данном случае позиция России остаётся неизменной.

Кроме того, Дмитрий Песков добавил: президент России Владимир Путин намерен провести отдельные встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Путин едет на саммит "нормандской четвёрки" с серьёзным настроем и намерением осуществить важные двухсторонние встречи", - сказал Песков, имея в виду график на 9 декабря.

Зеленскому посоветовали "сохранять мужество"

Украинские власти заявили, что готовы обсудить особый статус для Донбасса. Власти страны согласны на конституционную реформу, которую должны были провести по Минским соглашениям. Помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак заметил, что особый статус не будет означать автономии или федерации. Речь идёт о дополнительных полномочиях для местного руководства. При этом Ермак подчеркнул, что окончательно судьба Донбасса решится именно после встречи "нормандской четвёрки" в Париже. Тогда президент Украины сможет вынести этот вопрос в Верховную раду. Во многом решение теперь зависит от встречи в "нормандском формате", пояснил его помощник.

Сергей Лавров в свою очередь заявил, что во многом развитие событий будет зависеть от Украины. А первый президент Украины Леонид Кравчук дал наставления Зеленскому, как вести себя с Путиным. Кравчук посоветовал ему сохранять "мужество, волю и смелость заявить об интересах" украинского народа.

Сам же Зеленский сравнил предстоящий диалог с Россией с бегом. Если не обсудить ситуацию в Донбассе с русскими, то получится "бег по беговой дорожке": движение без продвижения вперёд.

Партия Порошенко выдвинула ультиматум

Накануне встречи "нормандской четвёрки" в Париже украинская оппозиция выступила с ультимативным обращением в адрес Владимира Зеленского. "Мы провозглашаем: "Нет капитуляции", - заявили представители трёх партий.

Совместное заявление "Европейской солидарности", "Батькивщины" и "Голоса" под названием "О недопущении нарушения национальных интересов Украины" озвучил с трибуны сессионного зала Верховной рады Андрей Парубий, который в парламенте представляет партию Петра Порошенко "ЕС". В этом "программном" заявлении оппозиция обозначила "красные линии" для украинской власти, которые они не имеют права "переступать" во время встречи в Париже.

"Перед Украиной накануне нормандской встречи стоят вызовы, которые могут поставить под риск саму украинскую государственность. Поэтому мы провозглашаем: "Нет капитуляции!" Осознавая риски безопасности для национальных интересов Украины, для реализации европейского и евроатлантического выбора украинского народа, заявляем о необходимости придерживаться во время переговоров в "нормандском формате" принципиальных позиций - "красных линий", нарушение которых принесёт непоправимый вред Украине", - провозгласил бывший спикер украинского парламента.

После Парубия слово взял лидер парламентской фракции "Голоса" Сергей Рахманин, который также заявил, что три оппозиционные партии постараются воспрепятствовать любым компромиссам, касающимся унитарного государства.

"Никаких компромиссов относительно деоккупации и возвращения Крыма Украине; никакого прекращения международных судебных процессов против России", - заявил Рахманин.

"Призываем все партии и общественные организации присоединиться к совместной борьбе по защите Украины", - добавил депутат Иван Крулько, представляющий в раде "Батькивщину".

А что Зеленский?

В преддверии встречи лидеров "нормандской четвёрки", которая должна пройти 9 декабря в Париже, Зеленский дал интервью немецкому журналу Der Spigel, где откровенно заявил о том, что "биться за людей, которые считают себя русскими", у него нет желания, а всем тем, кто выступает "за Россию", он предложил уехать с Украины.

Речь шла о жителях Донбасса, получивших российские паспорта. По его мнению, "жить на Украине и получить гражданство России - это неправильно". Тем не менее Киев попытается вернуть "сбившихся с пути" жителей Донецкой и Луганской народных республик: ведь там есть люди, которые "не определились со своими позициями".

Также в этом интервью украинский гарант заявил о том, что не хочет видеть Украину "фигурой на шахматной доске великих держав", при этом он рассчитывает на помощь Вашингтона, хотя и не смог добиться того, чтобы США участвовали в "нормандском формате".

"Я желаю, чтобы США нам помогали и видели в Украине "субъекта", но не заключали при этом каких-то сделок с другими игроками, не называли нас "самой коррумпированной страной", - сказал он.

Захарова жёстко ответила на слова Зеленского о жителях Донбасса

На такие заявления Зеленского о русских и украинцах отреагировала на своей странице в Facebook официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Это не люди потерялись, а государство потерялось, а потом и людей потеряло! И отправленные из Киева на "поиск" людей танки их не найдут. Гарантируйте жителям их права, и они найдутся сами", - написала она в своей публикации.

Захарова также напомнила, что жители Донецкой и Луганской республик не выбирали Зеленского своим президентом, поэтому слушать его рекомендации о том, "кто куда должен поехать не по своей воле", им приходится "не по своей воле".

Кроме того, напомнила она, киевским властям не мешало бы поискать виновников всех бед "в собственных рядах". Ведь после неконституционного переворота, произошедшего в 2014 году, большинство ключевых постов в руководстве страны заняли иностранцы.

"А теперь власти удивляются, что и жители Донбасса, отрезанные от остальной части Украины финансовой и социальной блокадой, лишённые всех прав, включая голосование на всенародных выборах, захотели получить гражданство другого государства", - отметила Мария Захарова.

Планы Зеленского - А и Б

В интервью польскому СМИ Зеленский заявил, что готов обсуждать в формате Украина - США - Россия крымский вопрос. В Кремле отметили, что реакции на это заявление и не последует, поскольку данный вопрос уже закрыт.

По мнению замглавы Всемирного Русского Народного Собора, основателя Царьграда Константина Малофеева, Киев не просто так раз за разом поднимает вопрос о Крыме. Не исключено, рассказал он в эфире программы "Время покажет" на Первом, что Зеленский хочет получить некие преференции или деньги за Крым.

"Коломойский - спонсор и, так сказать, зачинатель проекта под названием "Владимир Зеленский", который думает про деньги так же, как Коломойский. И план А Зеленского, на мой взгляд, заключается в том, что он хотел бы, чтобы за Донбасс и за Крым (о котором он всё время вспоминает) хоть чего-нибудь получить. Деньги с Европы. В рамках "нормандского формата", - отметил он.

Фактически этот план А украинского лидера заключается в том, чтобы Франция и Германия заплатили за примирение.

"И вот он говорит: я туда поеду и посмотрим, удастся ли у меня разговор, если расплатятся со мной за потери от российского газа, за то, что мы считаем, так сказать, выбывшим из карманов олигархов, то прекрасно. А вот если они не расплатятся, говорит он, у меня есть план Б. А это прийти к США. И уже США сказать: вы устроили майдан - расплачивайтесь", - отметил Малофеев.

При этом, подчеркнул он, "спонсор" Зеленского господин Игорь Коломойский и сам ранее открыто высказывался в том же ключе, намекая на компенсации.

"А это как раз означает, что это один и тот же план в голове у Коломойского - Зеленского - с кого-то взять денег. Если не получится с Францией и Германией, то тогда к американцам. А там есть шантаж: сейчас в американской внутренней повестке есть украинский фактор - либо те, либо другие должны заплатить. Вот и всё, что у них в голове. И никакие люди в Донбассе их не интересуют. Ни Зеленского, ни Коломойского", - констатировал замглавы ВРНС.