"Нормальным людям скрывать и нечего": Бундестаг максимально ужесточил контроль над интернетом

"Что??? Как это? Тоталитарный режим! Федеральное правительство Германии приняло законопроект…" - написала пользовательница Twitter Марина Саакян и рассказала о введённых ограничениях.

Подписчик Александр Осадчий заявил, что согласен с законом немецкого правительства. По его мнению, "нормальным людям скрывать и нечего".

Пароли Министерство юстиции, таможня, Министерство труда и социальных дел, а также ведомство, отвечающее за дела миграции и беженцев, смогут получать по первому же запросу. Причём эти данные обязаны предоставлять не только социальные сети, но и операторы поисковых систем, владельцы чатов, онлайн-игр, Tinder и других приложений для знакомств. Более того, закону обязаны следовать и облачные сервисы, и сервисы, предоставляющие услуги электронной почты. Об этом написало издание Deutsche Wirtschaftsnachrichten.

Законопроект жёстко раскритиковали германские правозащитники. Они убеждены: получение чужих паролей и доступ к личным данным - грубое вмешательство в жизнь людей. Особенно их возмутило, что люди не догадаются, что об их личной переписке, секретах, фотографиях известно в государственных ведомствах. Провайдеры обязаны умалчивать о том, что предоставили пароли.