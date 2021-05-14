"Нормальные отношения невозможны": В НАТО отказались от диалога с Россией

В НАТО считают невозможным возвращение к прежним отношениям с Россией, но при этом хотят сотрудничества по интересным Западу вопросам.

Нормализация отношений между Россией и странами НАТО в настоящее время невозможна. С таким заявлением выступил докладчик Парламентской ассамблеи НАТО Брендан Бойл.

Спикер призвал государства, входящие в военный блок, не "поддаваться соблазну" пожертвовать интересами "союзников и партнёров" с целью возобновить диалог с Москвой. Вместо этого Брендан Бойл посоветовал проявить стратегическую выдержку в отношении России.

Возвращение к нормальным отношениям с Россией в настоящее время невозможно,

- заявил докладчик военного блока.

При этом представитель НАТО заявил, что такая позиция не означает полного прекращения сотрудничества с Москвой. По его словам, взаимодействие с Россией возможно по вопросам контроля над вооружениями, борьбы с терроризмом, борьбы с пандемией коронавируса и борьбы с климатическими изменения. То есть НАТО хочет сотрудничать с Россией, но только по интересным Западу вопросам.