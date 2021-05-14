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"Нормальные отношения невозможны": В НАТО отказались от диалога с Россией
14 мая 2021, 21:55 • 135 • Политика
В НАТО считают невозможным возвращение к прежним отношениям с Россией, но при этом хотят сотрудничества по интересным Западу вопросам.
Нормализация отношений между Россией и странами НАТО в настоящее время невозможна. С таким заявлением выступил докладчик Парламентской ассамблеи НАТО Брендан Бойл.
Спикер призвал государства, входящие в военный блок, не "поддаваться соблазну" пожертвовать интересами "союзников и партнёров" с целью возобновить диалог с Москвой. Вместо этого Брендан Бойл посоветовал проявить стратегическую выдержку в отношении России.
- заявил докладчик военного блока.
При этом представитель НАТО заявил, что такая позиция не означает полного прекращения сотрудничества с Москвой. По его словам, взаимодействие с Россией возможно по вопросам контроля над вооружениями, борьбы с терроризмом, борьбы с пандемией коронавируса и борьбы с климатическими изменения. То есть НАТО хочет сотрудничать с Россией, но только по интересным Западу вопросам.
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