"Норковая месть за шубы": Удивительный случай с коронавирусом вынудил министра признать ошибку

В Нидерландах зафиксирован случай передачи коронавируса от норки к человеку. Об этом написало информагентство Reuters, сославшись на письмо главы местного министерства сельского хозяйства к членам парламента страны.

Инцидент произошёл на ферме по разведению зверьков. Ещё в прошлом месяце в ведомстве сообщали, что у нескольких норок в провинции Северный Брабант был найден COVID-19.

Тогда власти в целях профилактики ограничили доступ к фермам. При этом, однако, они подчёркивали, что угрозы передачи инфекции от зверьков к человеку нет.

В нынешнем обращении к парламенту министр подтвердила, что ошибалась. При этом она добавила, что риск распространения коронавируса от животных по-прежнему считается минимальным.

Эту новость прокомментировала в Telegram журналистка Анастасия Попова.