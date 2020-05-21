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"Норковая месть за шубы": Удивительный случай с коронавирусом вынудил министра признать ошибку

21 мая 2020, 01:55  •  38 • В мире
Удивительный случай с коронавирусом в Нидерландах вынудил министра признать ошибку. Там от норки инфекцией заразился человек. Между тем ранее власти говорили, что угрозы передачи заразы от зверьков нет. "Норковая месть за шубы", - прокомментировала эту новость журналистка Анастасия Попова.
В Нидерландах зафиксирован случай передачи коронавируса от норки к человеку. Об этом написало информагентство Reuters, сославшись на письмо главы местного министерства сельского хозяйства к членам парламента страны.
Инцидент произошёл на ферме по разведению зверьков. Ещё в прошлом месяце в ведомстве сообщали, что у нескольких норок в провинции Северный Брабант был найден COVID-19.
Тогда власти в целях профилактики ограничили доступ к фермам. При этом, однако, они подчёркивали, что угрозы передачи инфекции от зверьков к человеку нет.
В нынешнем обращении к парламенту министр подтвердила, что ошибалась. При этом она добавила, что риск распространения коронавируса от животных по-прежнему считается минимальным.
Эту новость прокомментировала в Telegram журналистка Анастасия Попова.
Норковая месть за шубы, - пошутила она.

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