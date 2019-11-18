"Норд" вернули?": Жители России накануне передачи кораблей напомнили украинцам про "должок"

Россия намерена 18 ноября в нейтральных водах передать три украинских корабля, в прошлом году задержанных при попытке вторгнуться в наши территориальные воды. Как сообщалось ранее, катера "Бердянск", "Никополь", а также буксир "Яны Капу" покинули место стоянки в Керчи, в понедельник, по договорённости с украинской стороной, их намереваются вернуть Украине.

Как подчеркнули в российском МИД, Москва не ставила под сомнение возможность возвращения Киеву трёх судов, задержанных в ходе украинской провокации. В сообщении, размещённом в телеграм-канале ведомства, говорится, что ещё летом "проинформировали посольство Украины в Москве об имеющихся в рамках российского законодательства возможностях, которые Киев может задействовать для освобождения моряков и кораблей".

В Рунете по этому поводу задают закономерный вопрос: намерена ли Украина аналогичным образом вернуть захваченные российские суда.

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"А в связи с возвращением Украине их катеров, не хочет ли Украина вернуть отжатые суда "Норд" и "Механик Погодин"? Что-то подсказывает, что нет", - отметил в соцсети военкор "КП" Александр Коц.

"А захваченный сейнер "Норд" Украина не хочет вернуть? Рыбаки который месяц без работы и денег. Или пусть дохнут те рыбаки?" - задался тем же вопросом пользователь Twitter Евгений Тинянский.

"А сейнер "Норд" украинцы когда вернут?" - вопрошает Andy7Arisa.