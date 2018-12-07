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"Нонсенс, чушь": Путин с трудом представил козни России против Греции
07 декабря 2018, 22:09 • 85 • Политика
Президент России Владимир Путин рассчитывает, что Москва и Афины преодолели проблемы в отношениях, которые возникли после высылки из Греции российских дипломатов. По его словам, ему трудно представить, чтобы Россия плела против Греции какие-то козни - "нонсенс, чушь", заявил он.
"Надеюсь, что эта страница действительно перевернута", - заявил российский лидер по результатам переговоров с премьером Греции Алексисом Ципрасом в ответ на вопрос журналиста.
В то же время Путин отметил, что это "не очень-то и мешало" Греции и России нормально работать и выстраивать отношения, в том числе экономические. Российский лидер отметил, что в этом вопросе важнее стабильность экономики, а также надежность и устойчивость политической системы, в том числе гарантии инвестиций в крупные проекты.
Возвращаясь к причинам высылки дипломатов РФ из Греции, глава государства напомнил, что Москва и тогда, и сейчас не согласна с основаниями принятия такого решения. Путин заявил, что с трудом представляет себе, чтобы здравомыслящие люди в Греции и в России могли подумать, что Россия плетет против Греции какие-то козни или заговоры. "Это просто нонсенс, чушь, и все", - подчеркнул Путин.
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