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"Номер не прошёл": Русские дипломаты вскрыли обман США о санкциях против Ирана
21 сентября 2020, 12:15 • 113 • В мире
В МИД России прокомментировали заявления об американских санкциях против Ирана. Русские дипломаты отметили, что Штаты вводят в заблуждение международное сообщество: в Совете Безопасности ООН не предпринимали действий, которые привели бы к возобновлению санкций против Ирана. "Номер не прошел", - подытожили в российском дипломатическом ведомстве.
Русские дипломаты поставили под сомнение санкции США против Ирана. Там заметили, что США спекулируют на этой теме и пытаются лишь ввести в заблуждение международное сообщество.
"Все, что делает Вашингтон, не более чем театральная постановка, устроенная ради того, чтобы подчинить Совет Безопасности своей политике "максимального давления" на Иран и превратить этот авторитетный орган в свой подручный инструмент. Номер не прошёл", - заявили в МИД России.
Русские дипломаты напомнили, что ещё в 2018 году США в одностороннем порядке восстановили санкции против Тегерана. А теперь пытаются заставить всех "надеть "очки дополненной реальности" с маркировкой "made in USA", заметили в МИД России.
"Утверждать теперь, что санкционные резолюции в отношении Ирана восстановлены, означает выдавать желаемое за действительное. Надеемся, что у американских коллег хватит мужества взглянуть наконец правде в глаза и перестать высказываться от имени СБ ООН. Нелегитимные инициативы и действия США по определению не могут иметь международно-правовых последствий для других стран и приводить к появлению у них обязательств по ограничению законного сотрудничества с Ираном", - подытожили дипломаты.
Напомним, ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что санкции ООН против Ирана снова вступают в силу. Хотя в самой организации эту информацию не подтверждали.
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