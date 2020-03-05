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"Ноги моей здесь не будет": Панин заявил, что Россия обречена
05 марта 2020, 09:35 • 205 • Политика
Алексей Панин заявил, что навсегда покидает "обречённую" Россию. "Никогда моей ноги больше не будет в этой стране", - сказал он. Также актёр предложил отдать территорию России в управление США.
Скандальный актёр Алексей Панин заявил, что навсегда покидает Россию, потому что страна "обречена". Слова прозвучали в интервью артиста украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
Панин отметил, что эта зима станет для него последней проведённой в России. Вскоре он вместе с дочерью планирует перебраться в Испанию и поселиться там в небольшом городе Торревьеха. При этом актёр подчеркнул, что "Путин ни при чём", а решение связано с тем, что артист хочет растить дочь среди людей с европейскими ценностями.
Он добавил, что готов ради этого даже работать грузчиком, а дочь отправить в официантки. Что угодно, лишь бы не жить в России, которая, по мнению Панина, "обречена".
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