"Ноги моей здесь не будет": Панин заявил, что Россия обречена

Скандальный актёр Алексей Панин заявил, что навсегда покидает Россию, потому что страна "обречена". Слова прозвучали в интервью артиста украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

Панин отметил, что эта зима станет для него последней проведённой в России. Вскоре он вместе с дочерью планирует перебраться в Испанию и поселиться там в небольшом городе Торревьеха. При этом актёр подчеркнул, что "Путин ни при чём", а решение связано с тем, что артист хочет растить дочь среди людей с европейскими ценностями.

Он добавил, что готов ради этого даже работать грузчиком, а дочь отправить в официантки. Что угодно, лишь бы не жить в России, которая, по мнению Панина, "обречена".