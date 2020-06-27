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"Ноги моей там не будет": Как клиентов ресторанов принуждают платить за политическую пропаганду

27 июня 2020, 13:00  •  152 • Политика
Публицист Виктор Мараховский рассказал, как клиентов ресторанов принуждают платить за политическую пропаганду. Причём они могут даже об этом не подозревать. "Ноги моей там не будет", - пообещал он.
Речь идёт о ресторане японской кухни "Тануки". На официальной странице сети в Instagram сменился аватар. Теперь логотип бренда красуется на фоне 6-цветного радужного флага - символа ЛГБТ-сообщества. Мараховский отметил, что изображение сменилось как раз на неделе голосования по поправкам в Конституцию. А среди этих поправок есть пункт о закреплении в Основном законе страны понятия брака как союза мужчины и женщины.
Публицист заявил, что считает такой шаг со стороны владельцев заведения политической агитацией.
"Ввиду того, что я считаю неприемлемой политическую агитацию за мои деньги со стороны ресторанной сети, я лично заявляю, что более никогда ноги моей не будет в "Тануки" и я ни разу ничего там не закажу", - пообещал Виктор Мараховский на своей странице в Facebook.
Поесть в этом ресторане означает заплатить за пропаганду, сделал вывод автор поста.
Скриншот: Facebook/@victor.marahovsky

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