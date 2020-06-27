"Ноги моей там не будет": Как клиентов ресторанов принуждают платить за политическую пропаганду

Речь идёт о ресторане японской кухни "Тануки". На официальной странице сети в Instagram сменился аватар. Теперь логотип бренда красуется на фоне 6-цветного радужного флага - символа ЛГБТ-сообщества. Мараховский отметил, что изображение сменилось как раз на неделе голосования по поправкам в Конституцию. А среди этих поправок есть пункт о закреплении в Основном законе страны понятия брака как союза мужчины и женщины.

Публицист заявил, что считает такой шаг со стороны владельцев заведения политической агитацией.

"Ввиду того, что я считаю неприемлемой политическую агитацию за мои деньги со стороны ресторанной сети, я лично заявляю, что более никогда ноги моей не будет в "Тануки" и я ни разу ничего там не закажу", - пообещал Виктор Мараховский на своей странице в Facebook.

Поесть в этом ресторане означает заплатить за пропаганду, сделал вывод автор поста.

Скриншот: Facebook/@victor.marahovsky