"Ночью нас возьмут штурмом": Глава грузинского оппозиционного телеканала предупредил об опасности

Об этом Ника Гварамия сообщил в прямом эфире, добавив, что такое решение властей вызовет "взрыв неконтролируемой ситуации" в стране.

"Два источника, среди них высокопоставленный чиновник правящей власти, сообщили нам, что ведется принятие решения о насильственном штурме телекомпании "Рустави-2" сегодня ночью. У этой идеи есть так же противники", - заявил он.

Немного позднее на слова Гварамии отреагировали представители официальных властей. Арчил Талаквадзе, возглавляющий правящую партию "Грузинская мечта", заявление главы "Рустами-2" назвал "полным абсурдом".

По его словам, это было сделано только для "поддержания духа протеста" на митингах в Тбилиси. При этом, утверждает Талаквадзе, никаких угроз СМИ со стороны руководства Грузии не существует.