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"Ночью нас возьмут штурмом": Глава грузинского оппозиционного телеканала предупредил об опасности
24 июня 2019, 02:54 • 91 • В мире
Гендиректор "Рустави-2" сообщил о том, что власти собираются издать указ о захвате оппозиционного телеканала. "Ночью нас возьмут штурмом", - заявил он.
Об этом Ника Гварамия сообщил в прямом эфире, добавив, что такое решение властей вызовет "взрыв неконтролируемой ситуации" в стране.
Немного позднее на слова Гварамии отреагировали представители официальных властей. Арчил Талаквадзе, возглавляющий правящую партию "Грузинская мечта", заявление главы "Рустами-2" назвал "полным абсурдом".
По его словам, это было сделано только для "поддержания духа протеста" на митингах в Тбилиси. При этом, утверждает Талаквадзе, никаких угроз СМИ со стороны руководства Грузии не существует.
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