|
"Ночью Байдена с постели поднимут": Баранец назвал пять козырей России в борьбе с США
13 июня 2021, 05:00 • 169 • Политика
Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец назвал пять козырей, которые Россия может разыграть в борьбе с США. Из-за чего глава Пентагона поднимет ночью Байдена с постели?
По его словам, если бы он был министром обороны России, он бы посоветовал президенту страны Владимиру Путину сделать пять шагов, которые бы разожгли панику в США.
Первый шаг - разместить войска на Кубе, как когда-то сделал лидер СССР Никита Хрущёв. Расстояние от самой северной точки Кубы до Флориды - всего 180 км. А русские имеют гиперзвуковые ракеты. В этих условиях президент США Джо Байден первым бы позвонил Путину с предложением договориться.
Второй шаг - разместить войска в Венесуэле. Баранец напомнил, какой переполох вызвала в США новость о сотне русских военных инструкторов, которых Москва направила в Боливарианскую республику.
Третий шаг - подружиться с главным врагом США - Ираном. Баранец предлагает помочь Тегерану с ракетно-ядерной программой.
Четвёртый шаг - подружиться с КНДР. Для начала можно просто направить министра иностранных дел и министра обороны с дружеским визитом в Пхеньян. Военный эксперт напомнил, что у Северной Кореи 1,5-миллионная армия и 80 подлодок.
И, наконец, пятый шаг - предложить Китаю организовать совместный военный союз. КНР, как и Россия, подвергается постоянному давлению со стороны Запада, поэтому странам есть смысл объединить усилия в борьбе с общим врагом.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
169
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
10 июня 2021, 18:20
|
08 июня 2021, 11:20
|
06 июня 2021, 08:00
|
12 июня 2021, 00:35
|
09 июня 2021, 13:55
|
08 июня 2021, 16:50
|
08 июня 2021, 04:55