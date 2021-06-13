"Ночью Байдена с постели поднимут": Баранец назвал пять козырей России в борьбе с США

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец назвал пять козырей, которые Россия может разыграть в борьбе с США. Из-за чего глава Пентагона поднимет ночью Байдена с постели?

По его словам, если бы он был министром обороны России, он бы посоветовал президенту страны Владимиру Путину сделать пять шагов, которые бы разожгли панику в США.

Первый шаг - разместить войска на Кубе, как когда-то сделал лидер СССР Никита Хрущёв. Расстояние от самой северной точки Кубы до Флориды - всего 180 км. А русские имеют гиперзвуковые ракеты. В этих условиях президент США Джо Байден первым бы позвонил Путину с предложением договориться.

Нужно сделать так, чтобы однажды ночью министр обороны США позвонил президенту и прокричал: "Мой президент, армия Путина уже на Кубе. Это было бы хорошо", - отметил Баранец в разговоре с журналистом Романом Головановым.

Второй шаг - разместить войска в Венесуэле. Баранец напомнил, какой переполох вызвала в США новость о сотне русских военных инструкторов, которых Москва направила в Боливарианскую республику.

Третий шаг - подружиться с главным врагом США - Ираном. Баранец предлагает помочь Тегерану с ракетно-ядерной программой.

Четвёртый шаг - подружиться с КНДР. Для начала можно просто направить министра иностранных дел и министра обороны с дружеским визитом в Пхеньян. Военный эксперт напомнил, что у Северной Кореи 1,5-миллионная армия и 80 подлодок.

И, наконец, пятый шаг - предложить Китаю организовать совместный военный союз. КНР, как и Россия, подвергается постоянному давлению со стороны Запада, поэтому странам есть смысл объединить усилия в борьбе с общим врагом.