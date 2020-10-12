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"Ночные бдения были не зря": Лавров заявил о прорыве в переговорах по Карабаху
12 октября 2020, 20:40 • 69 • Политика
МИД России рассчитывает на выполнение договорённостей по Карабаху. "Думаю, наши совместные ночные бдения, которые завершились согласованием очень важного документа, не пропали зря", - сказал Лавров.
Россия рассчитывает на неукоснительное выполнение Арменией и Азербайджаном договорённостей по Нагорному Карабаху. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Лавров отметил, что разработки механизмов контроля за соблюдением режима прекращения огня будут выработаны дополнительно. Сейчас главное - остановить стрельбу с обеих сторон. Поэтому нельзя затягивать с разработкой механизмов верификации.
Напомним, что в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе, новый виток которого начался ещё 27 сентября, президент России Владимир Путин организовал в Москве консультации с главами МИД Армении и Азербайджана. Он призвал стороны прекратить огонь друг по другу и заняться решением гуманитарных проблем.
Как отмечают "Ура.ру", с 11 по 13 октября Сергей Лавров проводит серию переговоров с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном. Безусловно, ключевой темой станет Нагорный Карабах.
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