"Ночные бдения были не зря": Лавров заявил о прорыве в переговорах по Карабаху

Россия рассчитывает на неукоснительное выполнение Арменией и Азербайджаном договорённостей по Нагорному Карабаху. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Думаю, наши совместные ночные бдения, которые завершились согласованием очень важного документа, не пропали зря", - сказал глава МИД об итогах переговоров с Арменией и Азербайджаном.

Лавров отметил, что разработки механизмов контроля за соблюдением режима прекращения огня будут выработаны дополнительно. Сейчас главное - остановить стрельбу с обеих сторон. Поэтому нельзя затягивать с разработкой механизмов верификации.

"Работа над этим сейчас идёт, РФ в ней участвует, сопредседатели оказывают содействие, и международный комитет Красного Креста готов подключиться", - добавил глава МИД России.

Напомним, что в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе, новый виток которого начался ещё 27 сентября, президент России Владимир Путин организовал в Москве консультации с главами МИД Армении и Азербайджана. Он призвал стороны прекратить огонь друг по другу и заняться решением гуманитарных проблем.

Как отмечают "Ура.ру", с 11 по 13 октября Сергей Лавров проводит серию переговоров с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном. Безусловно, ключевой темой станет Нагорный Карабах.