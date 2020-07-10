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"Ночной кошмар" для ПВО и угроза Курилам: Фото секретной японской ракеты случайно попали в Сеть

10 июля 2020, 03:00  •  77 • Политика
На фото попал макет японской гиперзвуковой ракеты, которую в США назвали "угрозой для Курил" и "ночным кошмаром" для российских ПВО.
Япония случайно рассекретила свою новейшую гиперзвуковую ракету. Заместитель министра обороны страны Томохиро Ямамото выложил фото секретной разработки в социальной сети Twitter.
На днях замглавы военного ведомства посетил центр по авиационным и ракетным технологиям Сил самообороны Японии, где ему показали новейшие разработки страны. А чиновник по привычке выложил фотографии своего визита в Twitter. На этих снимках внимательные пользователи соцсети рассмотрели потенциальную угрозу Курилам и Дальнему Востоку России.
Речь идёт о макете ракеты, где продемонстрированы основные элементы перспективного средства поражения. На нём можно рассмотреть сектор с боевым зарядом, топливный бак, воздушно-реактивный двигатель и аэродинамический обтекатель. Разработка этой ракеты проводится в рамках НИОКР Hypersonic Cruising Missile (HCM, гиперзвуковая крылатая ракета).
По задумке японских инженеров, ракета будет иметь две ступени. Первая должна разогнать снаряд до скорости 2 Маха, а вторая ступень - уже до 5 Махов. Также предполагается, что ракета сможет выполнять полёты на большой высоте и при этом маневрировать, что значительно осложнит её перехват средствами ПВО.
В США данную ракету уже окрестили "ночным кошмаром" для китайских и российских систем ПВО и угрозой для российских Курил. В частности, об этом пишут обозреватели Military Watch.
Фото: скриншот Twitter/@ty_polepole

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