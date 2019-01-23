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"Но ведь у Украины нет денег!" Киев включили в список "спонсоров" судов над виновными в крушении MH17
23 января 2019, 01:55 • 20 • Политика
Киев включили в список "спонсоров" судов над виновными в крушении MH17 -поддерживать суды деньгами украинцы будут вместе с еще четырьмя странами мира. В сети живо и иронично отреагировали на решение: "Но ведь у Украины нет денег!"
Меморандум о взаимопонимании касаемо финансовой поддержки процедур по привлечению к судебной ответственности виновных в крушении так называемого малазийского Боинга на Украине подписали пять стран. О решении говорится на сайте правительства Нидерландов. Последние, к слову, тоже зафиксировали свою подпись на меморандуме вместе с Украиной, Бельгией, Малайзией и Австралией.
Будет создан комитет, который займется решение задач, заявленных в меморандуме.
Интересно, что заявление Нидерландов воспринимается, скорее, иронично. Так, в сети, например, обсуждают участие Украины в группе "финансистов":
- Но ведь у Украины нет денег!
- Она ничем и не рискует. Знает, что если найдут виновных, договор потеряет смысл.
Ситуация, действительно, патовая.
Досье
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Россия пыталась предоставить информацию о причинах трагедии, однако позиция Москвы не учитывалась и не учитывается Совместной Следственной Группой (ССГ). В этой связи российская сторона неоднократно говорила об ангажированности расследования, в том числе, указывая на фейки, выданные за доказательства.
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