Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Врачи до сих пор не извинились»: в Перми женщина добивается компенсации от меди...
«Голос амбиций»: что может стоять за подписанием нового соглашения о франко-герм...
Порядка 70 тысяч полицейских будут охранять порядок в день выборов на Украине
Бомбардировщик погубили снежный заряд и горбатая взлетка
Главная / Политика

"Но ведь у Украины нет денег!" Киев включили в список "спонсоров" судов над виновными в крушении MH17

23 января 2019, 01:55  •  20 • Политика
Киев включили в список "спонсоров" судов над виновными в крушении MH17 -поддерживать суды деньгами украинцы будут вместе с еще четырьмя странами мира. В сети живо и иронично отреагировали на решение: "Но ведь у Украины нет денег!"
Меморандум о взаимопонимании касаемо финансовой поддержки процедур по привлечению к судебной ответственности виновных в крушении так называемого малазийского Боинга на Украине подписали пять стран. О решении говорится на сайте правительства Нидерландов. Последние, к слову, тоже зафиксировали свою подпись на меморандуме вместе с Украиной, Бельгией, Малайзией и Австралией.
Будет создан комитет, который займется решение задач, заявленных в меморандуме.
Интересно, что заявление Нидерландов воспринимается, скорее, иронично. Так, в сети, например, обсуждают участие Украины в группе "финансистов":
- Но ведь у Украины нет денег!
- Она ничем и не рискует. Знает, что если найдут виновных, договор потеряет смысл.
Ситуация, действительно, патовая.
СМИ: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия и Украина договорились, что будут совместно финансировать судебное преследование лиц, причастных к крушению Боинга MH17.
- Но ведь у Украины нет денег!
- Она ничем и не рискует. Знает, что если найдут виновных, договор потеряет смысл.
— Радио Стыдоба (@RadioStydoba) 22 января 2019 г.
Досье
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Россия пыталась предоставить информацию о причинах трагедии, однако позиция Москвы не учитывалась и не учитывается Совместной Следственной Группой (ССГ). В этой связи российская сторона неоднократно говорила об ангажированности расследования, в том числе, указывая на фейки, выданные за доказательства.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...

20
Источник
Похожие новости
22 января 2019, 20:55
Военкор Коц назвал ключевые слова Путина на встрече с Абэ по Курильским островам
22 января 2019, 06:10
"Результат обещают, ответственности не несут": Милонов предложил запретить чародеям заниматься врачеванием
22 января 2019, 22:39
Сатановский раскрыл блеф США и Турции по "курдскому вопросу" в Сирии
Загрузка...
22 января 2019, 06:09
Россия допустит инспекторов из Испании в расположение танкового полка под Калининградом
22 января 2019, 04:09
За год рейтинг доверия к правительству в России упал почти на четверть - СМИ
22 января 2019, 14:09
Саакашвили "засветился" на съезде Тимошенко и посоветовал убрать "Порошенко и его банду"
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Выбор дня
23 января 2019, 00:09
Эксперт оценил трёхсторонние переговоры по газу
23 января 2019, 00:09
«Залить пожар»: почему Эммануэль Макрон связал движение «жёлтых жилетов» с брекситом
23 января 2019, 00:09
Экс-депутат Рады прокомментировал выдвижение Тимошенко кандидатом на выборах президен...
23 января 2019, 00:10
«Голос амбиций»: что может стоять за подписанием нового соглашения о франко-германско...
23 января 2019, 00:09
«Пытался прорваться в кабину пилотов»: что известно об инциденте на борту самолёта Су...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 января 2019, 11:24
«Вышвырните детей»: в Москве правоохранительные органы проверят действия коллекторов, угрожавших учителям школы
16 января 2019, 16:24
"Она готова умереть": скандалистку Елену Бойко выгнали из России
19 января 2019, 16:24
Корабли США перекроют Северный морской путь. При определённых условиях
18 января 2019, 17:24
«Двух лётчиков спасли»: что известно об аварии Су-34 на Дальнем Востоке
19 января 2019, 00:09
"Да ладно?! Неужели буксуют?": Соцсети высмеяли разговор главы МИД Германии с Климкиным
18 января 2019, 02:39
Не успеем повоевать: в Латвии рассказали о конфликте с Россией
20 января 2019, 02:09
"Жду ответа, как ваучер члена кабинета": Захарова задала Чубайсу неудобный вопрос
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.