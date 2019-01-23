"Но ведь у Украины нет денег!" Киев включили в список "спонсоров" судов над виновными в крушении MH17

Киев включили в список "спонсоров" судов над виновными в крушении MH17 -поддерживать суды деньгами украинцы будут вместе с еще четырьмя странами мира. В сети живо и иронично отреагировали на решение: "Но ведь у Украины нет денег!"

Меморандум о взаимопонимании касаемо финансовой поддержки процедур по привлечению к судебной ответственности виновных в крушении так называемого малазийского Боинга на Украине подписали пять стран. О решении говорится на сайте правительства Нидерландов. Последние, к слову, тоже зафиксировали свою подпись на меморандуме вместе с Украиной, Бельгией, Малайзией и Австралией.

Будет создан комитет, который займется решение задач, заявленных в меморандуме.

Интересно, что заявление Нидерландов воспринимается, скорее, иронично. Так, в сети, например, обсуждают участие Украины в группе "финансистов":

- Но ведь у Украины нет денег!

- Она ничем и не рискует. Знает, что если найдут виновных, договор потеряет смысл.

Ситуация, действительно, патовая.

СМИ: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия и Украина договорились, что будут совместно финансировать судебное преследование лиц, причастных к крушению Боинга MH17.

- Но ведь у Украины нет денег!

- Она ничем и не рискует. Знает, что если найдут виновных, договор потеряет смысл. — Радио Стыдоба (@RadioStydoba) 22 января 2019 г.

Досье