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"Но ведь он прав!": Ультиматум Эрдогана по ядерному оружию сочли честным даже его противники
25 сентября 2019, 03:39 • 75 • В мире
Президент Турции Реджеп Эрдоган в ходе выступления на 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке призвал или полностью запретить, или сделать доступным ядерное оружие для всех стран. В Сети многие комментаторы, в том числе и называющие себя политическими оппонентами президента Турции, поддержали призыв Эрдогана.
Турецкий лидер Реджеп Эрдоган во время выступления на 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке призвал либо полностью запретить ядерное оружие, либо сделать его доступным для всех стран.
Говоря с трибуны, он указал, что использование ядерного оружия как рычаг давления является несправедливым.
"Сегодня пред нами стоят проблемы несправедливости… Те, у кого есть ядерное оружие, используют его как средство давления, угрожают тем, у кого его нет", - объяснил свою точку зрения Эрдоган.
В Сети этот радикальный ультиматум турецкого лидера поддержали. Заявление также пришлось по душе и называющим себя политическими противниками Эрдогана.
Скриншот twitter.com/Reuters
"Первый раз скажу это, но я согласен с Турцией", - отметил в Twitter пользователь под ником imbeta.
"Просто и коротко ... Свободно для всех или забанить. Одна страна не может делать бомбы, а другие страны покупать эти бомбы", - подчеркнул AbdoulCherif90s.
"Я политический противник Эрдогана в Турции, но он прав. США, Россия может иметь ядерное оружие, а остальные (Иран, Япония и т.д.) - нет. Если вы серьезно относитесь к этой проблеме, запретите и уничтожьте все ядерные бомбы на планете", - констатировал banildi73.
Впрочем, нашлись и те, кто увидел опасность в подобных призывах. К примеру, блогер под ником singyrugby убежден, что речь Эрдогана возвращает мир в 1930-е годы.
"Если это не пахнет Германией в 1930-х годах, ваш нос заложен", - написал он.
Ilias82937658 также сравнил выступление президента Турции со становлением нацистской Германии.
"Вернитесь к 1930-м годам. Экономика в руинах. Один говорит об экспансии повсюду, один лишен союзников. Один безумец, который начинает войну. Один убивает миллионы и уничтожает свою страну в конце концов. В 2019 году он говорит с турецким акцентом", - написал пользователь.
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