"Но ведь он прав!": Ультиматум Эрдогана по ядерному оружию сочли честным даже его противники

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган во время выступления на 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке призвал либо полностью запретить ядерное оружие, либо сделать его доступным для всех стран.

Говоря с трибуны, он указал, что использование ядерного оружия как рычаг давления является несправедливым.

"Сегодня пред нами стоят проблемы несправедливости… Те, у кого есть ядерное оружие, используют его как средство давления, угрожают тем, у кого его нет", - объяснил свою точку зрения Эрдоган.

В Сети этот радикальный ультиматум турецкого лидера поддержали. Заявление также пришлось по душе и называющим себя политическими противниками Эрдогана.

Скриншот twitter.com/Reuters

"Первый раз скажу это, но я согласен с Турцией", - отметил в Twitter пользователь под ником imbeta.

"Просто и коротко ... Свободно для всех или забанить. Одна страна не может делать бомбы, а другие страны покупать эти бомбы", - подчеркнул AbdoulCherif90s.

"Я политический противник Эрдогана в Турции, но он прав. США, Россия может иметь ядерное оружие, а остальные (Иран, Япония и т.д.) - нет. Если вы серьезно относитесь к этой проблеме, запретите и уничтожьте все ядерные бомбы на планете", - констатировал banildi73.

Впрочем, нашлись и те, кто увидел опасность в подобных призывах. К примеру, блогер под ником singyrugby убежден, что речь Эрдогана возвращает мир в 1930-е годы.

"Если это не пахнет Германией в 1930-х годах, ваш нос заложен", - написал он.

Ilias82937658 также сравнил выступление президента Турции со становлением нацистской Германии.

"Вернитесь к 1930-м годам. Экономика в руинах. Один говорит об экспансии повсюду, один лишен союзников. Один безумец, который начинает войну. Один убивает миллионы и уничтожает свою страну в конце концов. В 2019 году он говорит с турецким акцентом", - написал пользователь.