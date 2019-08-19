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"Но она же была в "жевто-блакитном": Премьер Израиля оправдал оскорбившую Украину жену
19 августа 2019, 23:54 • 9 • Политика
Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху записал видео обращение, в котором оправдал действия своей жены, которая оскорбила Украину. "Она же вышла из самолета в одежде желто-голубого цвета", - заявил премьер Израиля на видео.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с видеообращением к Украине, которую оскорбила его жена во время визита в Киев. Супруга главы израильского правительства брезгливо выкинула поданный ей хлеб с солью.
Нетаньяху начал с того, что администрация президента Украины не обиделась на действия его супруги и даже отнеслась к этому с пониманием. А затем премьер Израиля пустил в ход главный аргумент - его жена была одета в цвета украинского флага. Видимо, за это ей должны простить всё.
Заметно, что его очень задело, что главной темой его визита в Киев стало неуместное поведение его супруги.
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