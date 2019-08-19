"Но она же была в "жевто-блакитном": Премьер Израиля оправдал оскорбившую Украину жену

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с видеообращением к Украине, которую оскорбила его жена во время визита в Киев. Супруга главы израильского правительства брезгливо выкинула поданный ей хлеб с солью.

Нетаньяху начал с того, что администрация президента Украины не обиделась на действия его супруги и даже отнеслась к этому с пониманием. А затем премьер Израиля пустил в ход главный аргумент - его жена была одета в цвета украинского флага. Видимо, за это ей должны простить всё.

"Она специально выбрала одежду национальных цветов Украины. Она вышла из самолета в одежде желто-голубого цвета", - оправдывает Нетаньяху свою супругу на видео.

Заметно, что его очень задело, что главной темой его визита в Киев стало неуместное поведение его супруги.