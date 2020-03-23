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"Но не вслух": Захарова ответила на споры немецких СМИ о юбилее Лаврова его же цитатой
23 марта 2020, 22:35 • 58 • В мире
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала скандал, разразившийся в немецких СМИ. Изданию Bild не понравилось, что телеканал ARD поздравил российского министра иностранных дел Сергея Лаврова с 70-летием. Захарова ответила на это цитатой самого министра: "Пожалуй, процитирую того же Сергея Викторовича. Но не вслух".
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в разговоре с ТАСС прокомментировала раскол в немецких СМИ из-за юбилея министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Напомним, конфликт произошёл, когда телеканал ARD поздравил главу российского МИД с 70-летием. В сообщении телеканала в Twitter журналисты назвали дипломата "марафонцем". "S dnjom roshdenija, Sergej Wiktorowitsch!" - говорится в поздравлении.
Однако коллеги из газеты Bild посчитали такое недопустимым. Bild подчёркивает, что "невообразимо" и то, что ARD в своём поздравлении процитировал российское представительство в НАТО, которое якобы "регулярно распространяет пропаганду и ложь".
"Пожалуй, процитирую того же Сергея Викторовича. Но не вслух", - заявила Захарова ТАСС, комментируя этот инцидент.
Возможно, это отсылка к знаменитому вирусному ролику, на котором Сергей Лавров не сдерживается из-за навязчивых вопросов журналиста на одну и ту же тему и почти про себя тихо комментирует: "Дебилы". Однако остаётся только гадать, какую именно цитату министра имела в виду Мария Захарова.
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