"Но не вслух": Захарова ответила на споры немецких СМИ о юбилее Лаврова его же цитатой

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в разговоре с ТАСС прокомментировала раскол в немецких СМИ из-за юбилея министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Напомним, конфликт произошёл, когда телеканал ARD поздравил главу российского МИД с 70-летием. В сообщении телеканала в Twitter журналисты назвали дипломата "марафонцем". "S dnjom roshdenija, Sergej Wiktorowitsch!" - говорится в поздравлении.

Однако коллеги из газеты Bild посчитали такое недопустимым. Bild подчёркивает, что "невообразимо" и то, что ARD в своём поздравлении процитировал российское представительство в НАТО, которое якобы "регулярно распространяет пропаганду и ложь".

"Пожалуй, процитирую того же Сергея Викторовича. Но не вслух", - заявила Захарова ТАСС, комментируя этот инцидент.

Возможно, это отсылка к знаменитому вирусному ролику, на котором Сергей Лавров не сдерживается из-за навязчивых вопросов журналиста на одну и ту же тему и почти про себя тихо комментирует: "Дебилы". Однако остаётся только гадать, какую именно цитату министра имела в виду Мария Захарова.