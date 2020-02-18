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"Но к самой Нарусовой это не относится": Республика Тыва оказалась на последнем месте по качеству жизни
18 февраля 2020, 09:54 • 209 • Политика
Аналитики составили рейтинг регионов России по качеству жизни. В аутсайдерах оказалась Республика Тыва, набрав только 17,5 балла из 100. "Но к самой Нарусовой это не относится", - с сарказмом прокомментировал политолог Виталий Третьяков.
Очередной рейтинг качества жизни населения в регионах нашей страны показал, что лидерами по-прежнему остаются обе столицы и столичный регион: Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье.
Исследователи "РИА Новости" для составления аналитики использовали данные 70 показателей о реальном социально-экономическом развитии в каждом субъекте РФ. Таким образом, складывается достаточно объективная картина того, где в России живут лучше всего, а где хуже.
Антилидерами рейтинга оказались Еврейская автономная область, Карачаево-Черкесия и Тува. Там отмечены низкий уровень развития, безработица и маленькие зарплаты.
Республика Тыва так и вообще заняла последнее, 85-е место. Как известно, в Совете Федерации этот регион представляет сенатор Людмила Нарусова. На её благополучии состояние региона никак не отразилось, отметили в Сети.
"Но к самой Нарусовой это не относится. Она отнюдь не на последнем месте по качеству жизни. Даже среди сенаторов", - с сарказмом прокомментировал политолог Виталий Третьяков.
"Да она, Нарусова, и знать не знает, где эта Тыва находится. Это и противно. Какая-то фифа представляет народ, к которому никакого отношения не имеет. Ей на этих людей плевать. Лишь бы ей было тепло, светло и жрать могла от пуза", - добавил Сергей Цопов.
"Да и в Тыве она, скорее всего, не была ни разу", - предположил Виталий Рочев.
"Одна чёрная жемчужина из её колье могла бы осчастливить целый отряд пенсионеров из Тувы и сделать их пожизненными фанатами сенатора", - уверена Ирина Нилова.
"Может, её в Туву переселить? Пусть прочувствует, за что деньги получает", - прокомментировала @Marusja123.
"Надо ввести закон! Регионы, занявшие три последних места по уровню жизни за год, проводят полную ротацию сенаторов Совета Федерации и депутатов Госдумы", - предложил @1963Sergej.
Между тем глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол считает, что низкий уровень жизни в регионе обусловлен отсутствием железнодорожного сообщения и ограниченной сетью автомобильных дорог. В беседе с "РИА Новости" Кара-оол заявил, что из-за отсутствия в Туве железной дороги товар, производимый в республике, в том числе и уголь, становится неконкурентоспособным: его невозможно экспортировать, а это уже тормозит развитие экономики.
Скриншот: Twitter/@v_tretyakov
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