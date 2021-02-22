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"Но идея неплохая": Зеленский опроверг строительство дамбы на Северо-Крымском канале

22 февраля 2021, 14:35  •  74 • В мире
Президент Украины Владимир Зеленский назвал неплохой идеей строительство дамбы на Северо-Крымском канале. При этом, отметил он, такая стройка пока не была запланирована.
Киев пока не собирался строить дамбу на Северо-Крымском канале. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
Речь идёт о дамбе на 107-м километре Северо-Крымского канала. Как заявляли ранее представители Незалежной, она нужна, чтобы "максимально исключить попадание воды" в Крым.
Зеленский опроверг такие планы, при этом назвав саму идею неплохой.
"Пока не собирались, но иногда они (СМИ - ред.) подкидывают неплохие идеи", - сказал он журналистам в рамках форума "Украина. 30".

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