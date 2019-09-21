"No comments": В украинскую армию призвали пятилетнего "солдата"

Инцидент случился с жительницей села Гребенки Киевской области Екатериной Михальчук. Маме пятилетнего мальчика пришла повестка, адресованная ее маленькому сыну. Местный военкомат извещал ребенка о том, что его призывают на службу в армию.

Удивленная женщина поделилась документом на своей странице в Facebook. "Тот случай, когда no comments…" - отметила она в своем посте, назвав возраст сына.

Согласно повестке, будущий солдат до 23 сентября должен был явиться в сельсовет в сопровождении одного из своих родителей. Призывнику напоминали, что явка обязательна, и перечисляли список документов, которые он должен захватить с собой.

Когда история получила огласку, в местном сельсовете философски отметили: "Не ошибается тот, кто ничего не делает", передает издание "Корреспондент.нет". Впрочем, за ошибку все-таки извинились.

К слову, этот скандал - далеко не первый, связанный с призывом в украинскую армию. Если в данном случае речь идет скорее о забавном курьезе, то бывают случаи гораздо печальнее. К примеру, по данным издания "ПикИнформ", в Тернопольской области Украины в армию взяли психически нездоровую женщину.

Та сама явилась в военкомат и заявила о своем желании служить. Ее немедленно зачислили в ВСУ. И только потом оказалось, что новоиспеченная "воительница" уже много лет состоит на учете у психиатра из-за серьезной душевной болезни. Издание предупреждает, что таких солдат в украинской армии может быть достаточно много.