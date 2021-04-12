"No Civil War": Обвинившая ВСУ в обстрелах пресс-секретарь Зеленского снова сделала заявление

Обвинившая ранее ВСУ в обстрелах мирных жителей Донбасса пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель снова сделала громкое заявление. На этот раз хэштегом "No Civil War".

В частности, на этот раз она прокомментировала запись в Facebook пресс-секретаря посольства Великобритании на Украине Алексея Курки касаемо трактовок конфликта в Донбассе, написав хэштег NoCivilWar, вероятно, имея ввиду "не гражданская война".

Пользователи сети украинского сегмента возмутились и тут же указали ей на ошибку, отметив, что для того, чтобы написать "не гражданская война", "то стоит, по минимуму, написать Not Civil War".

Другие пользователи со смехом отметили, что, возможно это "украинский английский", по аналогии с названным ранее ею же "украинским русским".

Отметим, что в 2019 году Мендель уже отличилась еще одним заявлением о войне в Донбассе. В частности, она сказала, что дома и инфраструктуру региона разрушают именно ВСУ, которые "поддаются на провокации".

"Очень часто наши военные попадают на провокации, когда стреляют из жилого дома, школы, садика, любого места, где находятся гражданские люди. И после этого начинается обстрел этого дома. Таким образом гибнут наши люди, украинцы", - сказала она тогда и вызвала волну негодования со стороны "украинских патриотов".