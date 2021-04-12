Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Американцы обрушились на Байдена: "Лавров прав..."
Путин категорично ответил на требование Меркель по Донбассу
Потявкала и хватит – США оттаскивают украинскую Моську от Донбасса
В России съязвили над замешательством представителя США в ОБСЕ: "Мир на кра...
Главная / Политика

"No Civil War": Обвинившая ВСУ в обстрелах пресс-секретарь Зеленского снова сделала заявление

12 апреля 2021, 06:55  •  104 • Политика
Обвинившая ранее ВСУ в обстрелах мирных жителей Донбасса пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель снова сделала громкое заявление. На этот раз хэштегом "No Civil War".
В частности, на этот раз она прокомментировала запись в Facebook пресс-секретаря посольства Великобритании на Украине Алексея Курки касаемо трактовок конфликта в Донбассе, написав хэштег NoCivilWar, вероятно, имея ввиду "не гражданская война".
Пользователи сети украинского сегмента возмутились и тут же указали ей на ошибку, отметив, что для того, чтобы написать "не гражданская война", "то стоит, по минимуму, написать Not Civil War".
Другие пользователи со смехом отметили, что, возможно это "украинский английский", по аналогии с названным ранее ею же "украинским русским".
Отметим, что в 2019 году Мендель уже отличилась еще одним заявлением о войне в Донбассе. В частности, она сказала, что дома и инфраструктуру региона разрушают именно ВСУ, которые "поддаются на провокации".
"Очень часто наши военные попадают на провокации, когда стреляют из жилого дома, школы, садика, любого места, где находятся гражданские люди. И после этого начинается обстрел этого дома. Таким образом гибнут наши люди, украинцы", - сказала она тогда и вызвала волну негодования со стороны "украинских патриотов".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



104
Источник
Похожие новости
11 апреля 2021, 21:45
Русские не ссорятся с Турцией, просто бьют по больным точкам. Каким будет наказание?
12 апреля 2021, 05:05
"Тю! Видали мы ту войну в гробу!": Донбасс выбрал Россию - переворот уже произошёл
11 апреля 2021, 21:45
Кубань - не предел мечтаний. Украинцы позарились на земли Белоруссии и Молдавии
11 апреля 2021, 23:35
Польский эксперт назвал два сценария развития ситуации в Донбассе. Киев проигрывает в любом случае
12 апреля 2021, 01:25
Никита Михалков об уготованной нам участи: "Это скот. Который идёт туда, куда его ведут"
12 апреля 2021, 01:25
"Русским это на руку": Украина превратится в запасную колонку с газом для России и ЕС
Новости партнеров
 
Выбор дня
12 апреля 2021, 05:05
"Тю! Видали мы ту войну в гробу!": Донбасс выбрал Россию - переворот уже пр...
12 апреля 2021, 01:25
Никита Михалков об уготованной нам участи: "Это скот. Который идёт туда, куда ег...
12 апреля 2021, 01:25
"Русским это на руку": Украина превратится в запасную колонку с газом для Р...
12 апреля 2021, 01:25
Сказать нечего - будем обострять: Угрозы Блинкена русским разложили по полочкам
12 апреля 2021, 01:25
Красносельский: Санду не хочет, но договариваться придётся
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 апреля 2021, 05:35
Высылка дипломатов –это подготовка к войне в Донбассе: Американист просчитал шаги США
11 апреля 2021, 04:20
Два удара по русской вакцине: "Россия что-то скрывает"
05 апреля 2021, 09:55
После очередного выпада Зеленского не смолчал даже спикер Рады
11 апреля 2021, 02:30
В России съязвили над замешательством представителя США в ОБСЕ: "Мир на краю. А Путин молчит"
10 апреля 2021, 09:05
«Близится развязка»: украинский политик указал, зачем военные США прибыли в Донбасс
06 апреля 2021, 08:50
"В спортлото написали?": Русские не стали церемониться в ответ на "требование" США "отчитаться"
06 апреля 2021, 16:10
США пригрозили ударом по России в случае войны на Украине - Sohu
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.