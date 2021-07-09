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"Низкопробное хамство": Россию унизили, забыв о Прибалтике, США и Украине
09 июля 2021, 13:35 • 288 • Политика
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала включение России в список стран, подавляющих свободу слова. Его подготовила организация "Репортёры без границ".
Мария Захарова назвала включение России в не самый уважительный список "низкопробным хамством в стиле жёлтой прессы". Кроме того, официальный представитель МИД России удивилась отсутствию в списке таких стран, как Украина, Латвия, Литва и США.
"Такой сегрегации СМИ, как в США, мир ещё не видел, почему эти люди не упомянуты в списке?" - заявила Мария Захарова.
Также Мария Захарова обратила внимание на отсутствие в списке американских фамилий. Тем не менее сами представители СМИ США часто рассказывали о том, как подвергаются давлению со стороны властей.
По мнению Марии Захаровой, организация, считающая себя журналистским объединением, должна быть максимально объективной.
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