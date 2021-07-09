Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Каннский фестиваль начался с оскорблений Путина
Американцы сбежали. На защиту встанут русские: Лавров сделал заявление по Афгани...
После унижения в НАТО Зеленский устроил "истерику": На Украине обвинил...
Бывший депутат Рады Олег Царёв подтвердил прогноз Константина Затулина, что коне...
Главная / Политика

"Низкопробное хамство": Россию унизили, забыв о Прибалтике, США и Украине

09 июля 2021, 13:35  •  288 • Политика
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала включение России в список стран, подавляющих свободу слова. Его подготовила организация "Репортёры без границ".
Мария Захарова назвала включение России в не самый уважительный список "низкопробным хамством в стиле жёлтой прессы". Кроме того, официальный представитель МИД России удивилась отсутствию в списке таких стран, как Украина, Латвия, Литва и США.
"Такой сегрегации СМИ, как в США, мир ещё не видел, почему эти люди не упомянуты в списке?" - заявила Мария Захарова.
Также Мария Захарова обратила внимание на отсутствие в списке американских фамилий. Тем не менее сами представители СМИ США часто рассказывали о том, как подвергаются давлению со стороны властей.
По мнению Марии Захаровой, организация, считающая себя журналистским объединением, должна быть максимально объективной.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






288
Источник
Похожие новости
09 июля 2021, 02:35
"Россия не выдержит": На Украине заявили о сценарии распада
09 июля 2021, 08:05
Подозреваемые в убийстве президента Гаити укрылись в дипмиссии. Но прогадали
09 июля 2021, 02:35
ВСУ под контролем США, Зеленский не может не знать: "Типичный карьерист"
09 июля 2021, 09:55
Не знаем, кто это, но водитель у неё Путин - видео
09 июля 2021, 09:55
Это самый крутой ляп президента: Байден пытался оправдать США, но...
09 июля 2021, 11:45
Мордобой для американских гостей: Афганцы устроили "Свадьбу в Малиновке"
Новости партнеров
 
Выбор дня
09 июля 2021, 02:35
"Россия не выдержит": На Украине заявили о сценарии распада
09 июля 2021, 02:35
Миллионы доз идут в страну: Украинцев насторожила смерть иностранной учёной
09 июля 2021, 04:25
До Москвы за 20 минут: Американцы узнали силу взрыва своей новой гиперзвуковой ракеты
09 июля 2021, 04:25
«Внутри +44, там ад!» — Гордон пришёл в ужас от состояния украинских поездов
09 июля 2021, 08:05
Подозреваемые в убийстве президента Гаити укрылись в дипмиссии. Но прогадали
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 июля 2021, 09:50
Зеленский провозгласил борьбу с русскими Украины
06 июля 2021, 09:30
"Газпром" нашел способ заставить Европу платить
04 июля 2021, 07:05
Украина решила расстреливать российские корабли в Керченском проливе
08 июля 2021, 00:00
Аргентина раскрыла число побочек после "Спутника V"
06 июля 2021, 21:25
Будут огромные жертвы: Украину списали на пушечное мясо
08 июля 2021, 07:20
После унижения в НАТО Зеленский устроил "истерику": На Украине обвинили во всём президента
04 июля 2021, 18:05
Американец опубликовал видео с разоблачением русских в Чёрном море. И тут же был опровергнут
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.