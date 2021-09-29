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"Нирвана ранен!": Сотрудника КГБ, убитого при штурме, узнали по шлему
29 сентября 2021, 02:00 • 29 • В мире
Военкор "Комсомольской правды" Александр Коц в своём телеграм-канале разместил фото силовика, который на соревнованиях был в шлеме с надписью "Нирвана".
В Минске к зданию КГБ неравнодушные граждане несут свечи и цветы, соболезнуя из-за смерти одного из сотрудников КГБ. Во время проверки адреса, по которому могли находиться причастные к террористической деятельности лица, мужчина получил смертельное ранение.
Стрелок, находившийся в квартире, был ликвидирован ответным огнём, а его супруга задержана по подозрению в пособничестве.
На видеозаписи, опубликованной в Сети, заснято, как проходил штурм. В мгновение, когда сотрудник КГБ получил серьёзное ранение, его коллеги вскрикнули (что слышно за кадром): "Нирвана ранен!"
Военкор "Комсомольской правды" Александр Коц в своём телеграм-канале разместил фото силовика, который на соревнованиях был в шлеме с надписью "Нирвана".
"Возможно, тот самый сотрудник КГБ, убитый сегодня на адресе в Минске. На видео кричат: «Нирвана ранен!» Позывной «Нирвана» на шлеме этого бойца на соревнованиях", - отметил Коц.
У погибшего, сообщил журналист Константин Придыбайло, остались жена и малолетний ребёнок.
"Искренне надеюсь, что сейчас никаких помилований и пощады не будет. Даже просто потому, что одного Димку не вытащили. У него остались жена и маленький ребёнок", - отметил репортёр в телеграм-канале.
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