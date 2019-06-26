|
"Никуда не денемся": Украинский политолог осудил хамский "бенефис" Березы в ПАСЕ
26 июня 2019, 00:24 • 67 • В мире
В первый день работы российской делегации в ПАСЕ своим хамским "бенефисом" отметился депутат Рады Борислав Береза, ворвавшийся в сессионный зал с воплем "Все русские – ублюдки". Выходку нардепа осудил украинский политолог Александр Гончаров. "Мы никуда не денемся, мы все равно будем соседями с Россией", - отметил он.
В ночь на вторник российскую делегацию восстановили в восстановили в правах на наших условиях. Это событие вызвало ожидаемо неадекватную реакцию со стороны представителей Украины, который, пообещав обжаловать это решение, для начала устроили "показательные выступления".
К примеру, скандально известный нардеп Борислав Береза сначала скандировал на камеры многочисленных журналистов "все русские - ублюдки", а затем максимально быстро ретировался. Немногим ранее, когда решение о возвращении России еще не было принято и делегаты только обсуждали предложенную им резолюции, Береза также бесновался и выкрикивал оскорбления.
Попытка российских журналистов взять у Березы интервью также вызывала неадекватную реакцию у представителя Украины. К примеру, корреспонденту Первого канала Тимуру Сиразиеву он пообещал "разбить морду". А перед этим прервал прямое включение Ольги Скабеевой из ПАСЕ и тоже с оскорблениями.
Грубость и хамство Борислава Березы вызвала неодобрение у украинского политолога Александра Гончарова, который уверен, что наши страны никуда друг от друга не денутся – соседями мы будем всегда.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
67
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
24 июня 2019, 09:24
|
22 июня 2019, 18:24
|
21 июня 2019, 09:54
|
23 июня 2019, 13:54
|
23 июня 2019, 10:24
|
25 июня 2019, 08:09
|
19 июня 2019, 05:54