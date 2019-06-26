"Никуда не денемся": Украинский политолог осудил хамский "бенефис" Березы в ПАСЕ

В ночь на вторник российскую делегацию восстановили в восстановили в правах на наших условиях. Это событие вызвало ожидаемо неадекватную реакцию со стороны представителей Украины, который, пообещав обжаловать это решение, для начала устроили "показательные выступления".

К примеру, скандально известный нардеп Борислав Береза сначала скандировал на камеры многочисленных журналистов "все русские - ублюдки", а затем максимально быстро ретировался. Немногим ранее, когда решение о возвращении России еще не было принято и делегаты только обсуждали предложенную им резолюции, Береза также бесновался и выкрикивал оскорбления.

Попытка российских журналистов взять у Березы интервью также вызывала неадекватную реакцию у представителя Украины. К примеру, корреспонденту Первого канала Тимуру Сиразиеву он пообещал "разбить морду". А перед этим прервал прямое включение Ольги Скабеевой из ПАСЕ и тоже с оскорблениями.

Грубость и хамство Борислава Березы вызвала неодобрение у украинского политолога Александра Гончарова, который уверен, что наши страны никуда друг от друга не денутся – соседями мы будем всегда.