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"Никуда не денемся": Украинский политолог осудил хамский "бенефис" Березы в ПАСЕ

26 июня 2019, 00:24  •  67 • В мире
В первый день работы российской делегации в ПАСЕ своим хамским "бенефисом" отметился депутат Рады Борислав Береза, ворвавшийся в сессионный зал с воплем "Все русские – ублюдки". Выходку нардепа осудил украинский политолог Александр Гончаров. "Мы никуда не денемся, мы все равно будем соседями с Россией", - отметил он.
В ночь на вторник российскую делегацию восстановили в восстановили в правах на наших условиях. Это событие вызвало ожидаемо неадекватную реакцию со стороны представителей Украины, который, пообещав обжаловать это решение, для начала устроили "показательные выступления".
К примеру, скандально известный нардеп Борислав Береза сначала скандировал на камеры многочисленных журналистов "все русские - ублюдки", а затем максимально быстро ретировался. Немногим ранее, когда решение о возвращении России еще не было принято и делегаты только обсуждали предложенную им резолюции, Береза также бесновался и выкрикивал оскорбления.
Попытка российских журналистов взять у Березы интервью также вызывала неадекватную реакцию у представителя Украины. К примеру, корреспонденту Первого канала Тимуру Сиразиеву он пообещал "разбить морду". А перед этим прервал прямое включение Ольги Скабеевой из ПАСЕ и тоже с оскорблениями.
Грубость и хамство Борислава Березы вызвала неодобрение у украинского политолога Александра Гончарова, который уверен, что наши страны никуда друг от друга не денутся – соседями мы будем всегда.
"Мы никуда не денемся, мы все равно будем соседями с Россией. Это не так, что ударил, нахамил и куда-то Россия денется. У всех нас были свои личные поражения в жизни, как и поражения государств. Но из этих поражений нужно извлечь правильные уроки", – цитирует слова Гончарова Nation News.

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