"Никто такого не делал": Зеленский поделился надеждой, как за 4 месяца закончить бои в Донбассе

Украинский лидер Владимир Зеленский анонсировал возможное прекращение боевых действий на юго-востоке страны за четыре месяца. По его словам, он хочет верить, что это осуществится уже к концу года.

"Очень хочу верить и верю", - заявил он в интервью телеканалу Euronews.

Политик добавил, что никто так, как он и его соратники, не хотел бы остановить бои в Донбассе.

"Таких темпов и такого давления - никто такого не делал", - отметил Зеленский.

Ранее лидер Незалежной анонсировал проведение в сентябре саммита глав государств "нормандской четвёрки". По его словам, об этом он говорил с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, передаёт агентство "Интерфакс-Украина".

В своём Twitter президент Незалежной указал, что Германия последовательна в поддержке территориальной целостности Украины.

"Хайко Маас. Я рад, что на День независимости у нас гости такого высокого уровня… Согласились, что саммит лидеров "нормандской четвёрки" должен состояться в конце сентября", - написал Зеленский в микроблоге.