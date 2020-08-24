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"Никто такого не делал": Зеленский поделился надеждой, как за 4 месяца закончить бои в Донбассе

24 августа 2020, 20:35  •  136 • Политика
Украинский президент Владимир Зеленский выразил надежду, что боевые действия в Донбассе прекратятся в этом году. По его словам, "никто такого не делал".
Украинский лидер Владимир Зеленский анонсировал возможное прекращение боевых действий на юго-востоке страны за четыре месяца. По его словам, он хочет верить, что это осуществится уже к концу года.
"Очень хочу верить и верю", - заявил он в интервью телеканалу Euronews.
Политик добавил, что никто так, как он и его соратники, не хотел бы остановить бои в Донбассе.
"Таких темпов и такого давления - никто такого не делал", - отметил Зеленский.
Ранее лидер Незалежной анонсировал проведение в сентябре саммита глав государств "нормандской четвёрки". По его словам, об этом он говорил с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, передаёт агентство "Интерфакс-Украина".
В своём Twitter президент Незалежной указал, что Германия последовательна в поддержке территориальной целостности Украины.
"Хайко Маас. Я рад, что на День независимости у нас гости такого высокого уровня… Согласились, что саммит лидеров "нормандской четвёрки" должен состояться в конце сентября", - написал Зеленский в микроблоге.

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