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"Никто платить не будет": В России жёстко ответили зарвавшейся Праге
10 мая 2021, 15:15 • 226 • Политика
В России жёстко ответили на денежные претензии зарвавшейся Праги. "Никто им платить не будет", - отрезал первый замглавы международного комитета Совета Федерации, генерал ФСБ в отставке Владимир Джабаров.
В беседе с "РИА Новости" он прокомментировал информацию о том, что Чехия намерена взыскать с России не менее миллиарда крон в качестве компенсации за последствия взрывов на военных складах в 2014 году.
Джабаров отметил, что чешский премьер заигрался, предложив выслать русских дипломатов, и именно он ведёт такую политику, одержимый желанием понравиться американцам.
Касательно же возможного требования компенсаций Джабаров сказал коротко:
"Никто им платить не будет, это абсурд", - сказал он, отметив, что не было никакого расследования, не было установлено никаких фактов.
"С какой стати мы должны им что-то платить?" - отметил он.
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