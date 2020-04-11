"Никто ни за что не отвечает": Ветераны-атомщики предсказали Украине "второй Чернобыль"

Ассоциация ветеранов атомной энергетики и промышленности Украины опубликовала открытое письмо к руководству страны. Обращение появилось в Facebook экс-депутата парламента страны Алексея Журавко. В письме ветераны делают страшный прогноз - о "втором Чернобыле". По словам авторов обращения, страшная техногенная катастрофа может наступить, если в стране не поменяется отношение к атомной энергетике.

"Неужели нам мало Чернобыля и мы пытаемся повторить его снова?" - написали авторы письма.

В обращении говорится, что главный производитель электроэнергии и оператор АЭС на Украине - НАЭК "Энергоатом" - сейчас без руководства. Люди, которые стоят у власти в организации, пришли из других отраслей и некомпетентны. "Никто ни за что не отвечает!" - восклицают ветераны отрасли.

"Ну и главная проблема - это перманентное недофинансирование предприятия. А это - невозможность обеспечить безопасную эксплуатацию АЭС, невозможность закупить качественное ядерное топливо, ну и в конце концов это аварийная остановка атомных энергоблоков", - заявили авторы обращения.