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"Никто ни за что не отвечает": Ветераны-атомщики предсказали Украине "второй Чернобыль"
11 апреля 2020, 04:35 • 13 • В мире
Ветераны атомной энергетики Украины опубликовали открытое письмо, в котором предупредили руководство страны о нависшей угрозе. Они призывают власти спасти людей от "второго Чернобыля". По словам ветеранов промышленности, предприятия испытывают постоянную нехватку финансов, к компетентности руководства много вопросов и "никто ни за что не отвечает".
Ассоциация ветеранов атомной энергетики и промышленности Украины опубликовала открытое письмо к руководству страны. Обращение появилось в Facebook экс-депутата парламента страны Алексея Журавко. В письме ветераны делают страшный прогноз - о "втором Чернобыле". По словам авторов обращения, страшная техногенная катастрофа может наступить, если в стране не поменяется отношение к атомной энергетике.
"Неужели нам мало Чернобыля и мы пытаемся повторить его снова?" - написали авторы письма.
В обращении говорится, что главный производитель электроэнергии и оператор АЭС на Украине - НАЭК "Энергоатом" - сейчас без руководства. Люди, которые стоят у власти в организации, пришли из других отраслей и некомпетентны. "Никто ни за что не отвечает!" - восклицают ветераны отрасли.
"Ну и главная проблема - это перманентное недофинансирование предприятия. А это - невозможность обеспечить безопасную эксплуатацию АЭС, невозможность закупить качественное ядерное топливо, ну и в конце концов это аварийная остановка атомных энергоблоков", - заявили авторы обращения.
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