"Никто не знает, что делать дальше": На Западе заявили о неожиданном ходе России

На Западе, как пишут в немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, заявили о неожиданном ходе России, которого ни в Европе, ни в США не ждали и теперь оказались парализованы. "Никто не знает, что делать дальше", - признаются журналисты.

По словам авторов статьи, на Западе рассчитывали на то, что Россия столкнётся с непреодолимыми трудностями и совершит уверенный поворот в его сторону. Однако этого не случилось.

По словам аналитиков, "внутреннее развитие России, а также и развитие её внешней политики", которое вызвало эмоциональное отторжение в ЕС и США, изумило и Восток, и Запад.

"Оно привело к параличу мышления - никто не знает, что делать дальше", - описывают сложившуюся ситуацию журналисты.

Аналитики полагают, что Западу следует искать точки соприкосновения с Россией и выстраивать приемлемый диалог.