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"Никто не знает, что делать дальше": На Западе заявили о неожиданном ходе России

22 июля 2021, 07:50  •  409 • Политика
На Западе, как пишут в немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, заявили о неожиданном ходе России, которого ни в Европе, ни в США не ждали и теперь оказались парализованы. "Никто не знает, что делать дальше", - признаются журналисты.
По словам авторов статьи, на Западе рассчитывали на то, что Россия столкнётся с непреодолимыми трудностями и совершит уверенный поворот в его сторону. Однако этого не случилось.
По словам аналитиков, "внутреннее развитие России, а также и развитие её внешней политики", которое вызвало эмоциональное отторжение в ЕС и США, изумило и Восток, и Запад.
"Оно привело к параличу мышления - никто не знает, что делать дальше", - описывают сложившуюся ситуацию журналисты.
Аналитики полагают, что Западу следует искать точки соприкосновения с Россией и выстраивать приемлемый диалог.

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