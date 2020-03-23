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"Никто не ожидал, что нож в спину России воткнёт Китай": экономист о большой игре элит

23 марта 2020, 09:35  •  300 • Политика
Экономист Владимир Гаврилов, специалист по анализу финансовых рынков полагает, что мы стали свидетелями большой игры элит через прекращение поставок энергоносителей. Более того, как подчеркнул Гаврилов, "никто не ожидал, что нож в спину России воткнёт Китай".
Прекращение поставок энергоносителей из России на экспорт - крах не только для российской экономики, но и для нынешней российской правящей элиты. Фактически уже можно говорить о том, что началась игра, направленная на смену власти. Так считает экономист Владимир Гаврилов, специалист по анализу финансовых рынков. Владимир Александрович работал главным бухгалтером филиала АКБ "ТОКОбанк" - крупнейшего импортёра долларов на територии СССР.
О своей позиции экономист рассказа в интервью Царьграду. Он подчеркнул:
"Я вижу скоординированные действия правящих элит наших так называемых "партнёров" и "друзей". С США всё понятно, но никто не ожидал, что нож в спину России воткнёт Китай".
В чём проблема? Владимир Гаврилов говорит, что специалисты наблюдают ранее не спрогнозированные нашими аналитиками действия в отношении нефтяных контрактов России. И здесь есть китайский след. Более того, по версии Гаврилова, может случиться так, что "нефтью это всё не закончится".
"Нельзя исключать попадания российской нефти и газа в списки санкционных товаров с запретом поставок на неопредёленный срок".
Чтобы на нас не могли влиять ни китайцы, ни американцы, ни, например, саудиты, следует "доводить антиофшорное законодательство до полного запрета вывода российских средств в офшоры", считает экономист. Собственно, в своё время по такому пути пошёл Китай.
"На законодательном уровне нужно запрещать всем должностным лицам в РФ не только зарубежное гражданство, но и владение любой недвижимостью и любым бизнесом за пределами России", - добавил Гаврилов.

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