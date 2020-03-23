"Никто не ожидал, что нож в спину России воткнёт Китай": экономист о большой игре элит

Прекращение поставок энергоносителей из России на экспорт - крах не только для российской экономики, но и для нынешней российской правящей элиты. Фактически уже можно говорить о том, что началась игра, направленная на смену власти. Так считает экономист Владимир Гаврилов, специалист по анализу финансовых рынков. Владимир Александрович работал главным бухгалтером филиала АКБ "ТОКОбанк" - крупнейшего импортёра долларов на територии СССР.

О своей позиции экономист рассказа в интервью Царьграду. Он подчеркнул:

"Я вижу скоординированные действия правящих элит наших так называемых "партнёров" и "друзей". С США всё понятно, но никто не ожидал, что нож в спину России воткнёт Китай".

В чём проблема? Владимир Гаврилов говорит, что специалисты наблюдают ранее не спрогнозированные нашими аналитиками действия в отношении нефтяных контрактов России. И здесь есть китайский след. Более того, по версии Гаврилова, может случиться так, что "нефтью это всё не закончится".

"Нельзя исключать попадания российской нефти и газа в списки санкционных товаров с запретом поставок на неопредёленный срок".

Чтобы на нас не могли влиять ни китайцы, ни американцы, ни, например, саудиты, следует "доводить антиофшорное законодательство до полного запрета вывода российских средств в офшоры", считает экономист. Собственно, в своё время по такому пути пошёл Китай.

"На законодательном уровне нужно запрещать всем должностным лицам в РФ не только зарубежное гражданство, но и владение любой недвижимостью и любым бизнесом за пределами России", - добавил Гаврилов.