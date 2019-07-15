"Никто не отвечает и ничего не делает!": Красноярск с выходных под "чёрным небом", чиновники закрывают глаза на "ад" - СМИ

В Красноярске с самых выходных стоит едкий запах гари, а небо затянуто серым дымом. Жители города негодуют в соцсетях, а чиновники не торопятся предпринимать какие-либо действия.

Запах гари в небе над городом начал появляться ещё в субботу 13 июля. В воскресенье жители начали жаловаться на першение в горле и слезящиеся глаза, а смог повис настолько густой пеленой, что почти полностью скрыл солнце. К понедельнику, 15 июля, всё стало только хуже.

Жители Красноярска были уверены, что со дня на день в городе объявят режим неблагоприятных метеоусловий, однако этого так и не произошло. По словам чиновников, никаких превышений не зафиксировано, а лесные пожары - не повод вводить режим НМУ, сообщает "ТВК Красноярск".

Проблема в том, что Среднесибирское УГМС замеряет только вещества выбросов, не фиксируя при этом мелкодисперсную пыль, а именно её в воздухе как раз и много - по данным Росприроднадзора, более чем в 1,5 раза.

"Никто не отвечает и ничего не делает!" - негодуют жители города в соцсетях.

Причиной смога, из-за которого красноярцы живут, словно в аду, являются пожары в Богучанском районе. Когда они будут полностью потушены, никто конкретного ответа дать не может.