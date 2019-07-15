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"Никто не отвечает и ничего не делает!": Красноярск с выходных под "чёрным небом", чиновники закрывают глаза на "ад" - СМИ
15 июля 2019, 22:09 • 7 • Политика
Красноярск снова накрыла едкая дымка с запахом гари. Город уже несколько дней под "чёрным небом", однако чиновники утверждают, что всё в пределах допустимого, сообщают СМИ.
В Красноярске с самых выходных стоит едкий запах гари, а небо затянуто серым дымом. Жители города негодуют в соцсетях, а чиновники не торопятся предпринимать какие-либо действия.
Запах гари в небе над городом начал появляться ещё в субботу 13 июля. В воскресенье жители начали жаловаться на першение в горле и слезящиеся глаза, а смог повис настолько густой пеленой, что почти полностью скрыл солнце. К понедельнику, 15 июля, всё стало только хуже.
Жители Красноярска были уверены, что со дня на день в городе объявят режим неблагоприятных метеоусловий, однако этого так и не произошло. По словам чиновников, никаких превышений не зафиксировано, а лесные пожары - не повод вводить режим НМУ, сообщает "ТВК Красноярск".
Проблема в том, что Среднесибирское УГМС замеряет только вещества выбросов, не фиксируя при этом мелкодисперсную пыль, а именно её в воздухе как раз и много - по данным Росприроднадзора, более чем в 1,5 раза.
Причиной смога, из-за которого красноярцы живут, словно в аду, являются пожары в Богучанском районе. Когда они будут полностью потушены, никто конкретного ответа дать не может.
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