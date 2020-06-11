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"Никто не отдаст": Климкин подсказал Зеленскому единственный способ "вернуть" Крым
11 июня 2020, 02:00 • 68 • Политика
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что существует только один способ "вернуть" Крым. Так он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, который выразил надежду, что Россия сама отдаст полуостров, когда ей "станет стыдно".
По словам экс-министра, никто ничего добровольно возвращать не будет. Единственный шанс Украины - забрать регион силой.
Скриншот: Twitter/@PavloKlimkin
Ранее Зеленский в разговоре с украинскими журналистами заявил, что в будущем России "станет стыдно" за Крым, и она вернёт полуостров Украине. При этом он выразил уверенность, что, пока этого не произойдёт, жители России и Украины не смогут помириться.
Отметим, что Климкин уже не раз оказывался в центре скандала во время работы на посту главы украинского МИДа. Летом 2018 года бывшего чиновника пристыдили за то, что он сам и его ведомство не были в курсе спецоперации СБУ по инсценировке убийства журналиста Аркадия Бабченко. Депутат Верховной рады Юрий Павленко тогда назвал экс-министра позором всей Украины. В июне 2019 года Климкин, всё еще занимая должность министра, направил в Москву ноту, не согласовав свои действия с президентом. О действиях МИДа Зеленский тогда узнал из новостей.
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