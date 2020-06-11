"Никто не отдаст": Климкин подсказал Зеленскому единственный способ "вернуть" Крым

По словам экс-министра, никто ничего добровольно возвращать не будет. Единственный шанс Украины - забрать регион силой.

Владимир Зеленский говорит, что россиянам будет стыдно за оккупацию Крыма. Не в этой России, не нужно смотреть на мир через розовые очки. Крым можно только отобрать. Никто в России добровольно его не отдаст, - пишет Климкин в Twitter.

Скриншот: Twitter/@PavloKlimkin

Ранее Зеленский в разговоре с украинскими журналистами заявил, что в будущем России "станет стыдно" за Крым, и она вернёт полуостров Украине. При этом он выразил уверенность, что, пока этого не произойдёт, жители России и Украины не смогут помириться.

Отметим, что Климкин уже не раз оказывался в центре скандала во время работы на посту главы украинского МИДа. Летом 2018 года бывшего чиновника пристыдили за то, что он сам и его ведомство не были в курсе спецоперации СБУ по инсценировке убийства журналиста Аркадия Бабченко. Депутат Верховной рады Юрий Павленко тогда назвал экс-министра позором всей Украины. В июне 2019 года Климкин, всё еще занимая должность министра, направил в Москву ноту, не согласовав свои действия с президентом. О действиях МИДа Зеленский тогда узнал из новостей.