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"Никто не осмелился возмутиться": Кто будет "рулить" Россией после Путина? Сценарий NZZ

13 января 2020, 15:09  •  165 • Политика
Издание Neue Zürcher Zeitung озвучило свой сценарий того, что случится, если Владимир Путин уйдёт с поста президента России, и кто в этом случае будет "рулить" страной. Рассуждая о выборе одного из "ставленников" Путина, издание отмечает, что такому решению "никто не осмелился возмутиться".
Что будет, если Владимир Путин уйдет с поста президента России? Таким вопросом задался автор швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung. Рассуждая об этом вопросе, журналист даёт свой сценарий возможного развития событий, в том числе рассказывает о "ставленнике" Путина и о том, кто будет "рулить" Россией.
"В 2027 году Алексей Дюмин - сам глава Кремля", - пишет издание, отмечая, что здесь ещё свыше 20 лет назад тот начал свою карьеру в аппарате безопасности президента и долгие годы нёс ответственность за личную безопасность Владимира Путина.
"Сейчас Путин ушел, а Дюмин должен самостоятельно укреплять свои позиции", - продолжает свою мысль автор публикации, указывая, что процесс "укрепления" приходится проводить "при многолетних проблемах экономического развития".
Уверен автор статьи в том, что в 2022 году правящая партия России получит три четверти мест в Госдуме, а Путин проведёт две поправки в конституцию страны. Согласно первой будет усилена роль премьер-министра, который впадёт в большую зависимость от депутатов, нежели от главы государства. Второй поправкой, как предполагает швейцарское издание, Путин "возвысит роль председателя Совета безопасности". Именно последнему и предстоит после одобрять все кадровые решения президента России. Дюмин же становится руководителем администрации президента.
"Он умеет молчать, это он доказал, - отмечается в "сценарии". - На выборах он победил, набрав солидный результат - 58 процентов".
Согласно представленному изданием плану, "Путин согласовал его кандидатуру с важнейшими игроками", и "никто не осмелился возмутиться".
"Дюмин ещё сильнее, чем Путин в свой последний срок, концентрируется на укреплении патриотизма и милитаризма в обществе и защите от предполагаемых внешних врагов. Те, кто после смены руководства в стране надеялся на прорыв, были жестоко разочарованы. Дюмин не расстался с системой, а попытался использовать её в своих целях. Но он остался эпигоном, и поэтому он намного более уязвим, чем Путин", - резюмирует автор публикации (цитата по ИноСМИ).

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