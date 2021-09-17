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"Никто не несёт ответственности": Американские читатели в гневе из-за измены генерала Милли
17 сентября 2021, 01:15 • 33 • Политика
Байден поддержал генерала, обещавшего Китаю позвонить, если США соберутся атаковать Китай. "В Вашингтоне никто не несёт ответственности!" - гласят возмущённые комментарии американцев.
Высокопоставленный генерал США звонил в Китай и обещал предупредить об американском ударе, сообщает Fox News. Американские читатели негодуют, что в Вашингтоне всем плевать на очевидную госизмену.
Речь идёт о председателе Объединённого комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерале Марке Милли. За месяц до выборов президента США 2020 года он звонил в Китай и обещал военному командованию КНР предупредить их, если американская сторона соберётся нанести удар. Генерал оправдывает свои действия тем, что якобы хотел таким образом предотвратить войну между США и Китаем, так как не доверял Дональду Трампу и считал его сумасшедшим.
- сказал Марк Милли в ходе телефонного звонка.
Но Марка Милли даже не освободили от его должности. Напротив, президент США Джо Байден заявил, что поддерживает и одобряет ту работу, которую делает Марк Милли.
- негодует ведущий телеканала Такер Карлсон.
В комментариях американцы также выражают своё негодование по поводу того, что высокопоставленный военный, по сути, совершил госизмену - и никаких последствий.
- пишет пользователь под ником zinksterman108.
- отмечает That'sall.
- задаётся вопросом tahoar.
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