"Никто не несёт ответственности": Американские читатели в гневе из-за измены генерала Милли

Байден поддержал генерала, обещавшего Китаю позвонить, если США соберутся атаковать Китай. "В Вашингтоне никто не несёт ответственности!" - гласят возмущённые комментарии американцев.

Высокопоставленный генерал США звонил в Китай и обещал предупредить об американском ударе, сообщает Fox News. Американские читатели негодуют, что в Вашингтоне всем плевать на очевидную госизмену.

Речь идёт о председателе Объединённого комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерале Марке Милли. За месяц до выборов президента США 2020 года он звонил в Китай и обещал военному командованию КНР предупредить их, если американская сторона соберётся нанести удар. Генерал оправдывает свои действия тем, что якобы хотел таким образом предотвратить войну между США и Китаем, так как не доверял Дональду Трампу и считал его сумасшедшим.

Если мы соберёмся атаковать, я заблаговременно вам позвоню. Это не станет для вас неожиданностью,

- сказал Марк Милли в ходе телефонного звонка.

Но Марка Милли даже не освободили от его должности. Напротив, президент США Джо Байден заявил, что поддерживает и одобряет ту работу, которую делает Марк Милли.

В Вашингтоне это нормально. Сговор с китайским правительством не считается грехом. В этом даже нет ничего особенно необычного,

- негодует ведущий телеканала Такер Карлсон.

В комментариях американцы также выражают своё негодование по поводу того, что высокопоставленный военный, по сути, совершил госизмену - и никаких последствий.

В ВАШИНГТОНЕ НИКТО НЕ НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. Вот почему никого больше не волнует. Это многоуровневая система, в которой только средний и низший классы несут ответственность за свои действия. Правительство доказывает это снова и снова. Когда начнётся революция, я знаю, на чьей я стороне,

- пишет пользователь под ником zinksterman108.

Когда армейское руководство открыто принимает политическую сторону, это действительно опасно. Даже президент может поступать неправильно, армейский долг - оставаться под гражданской властью,

- отмечает That'sall.

Что произойдёт, когда наши союзники поймут, что наши прогрессивные генералы не только бросят их в Афганистане, но и повернутся против них, как они сделали против своего собственного президента, когда они почувствуют, что они лучше союзников?

- задаётся вопросом tahoar.