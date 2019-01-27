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"Никто не может ставить нам ультиматумы": Мадуро ответил на требование ЕС о выборах в Венесуэле

27 января 2019, 17:54  •  125 • В мире
Президент Николас Мадуро в интервью телеканалу CNN Turk, комментируя категорическое требование стран ЕС по объявлению в восьмидневный срок выборов в Венесуэле, заявил: "Европа совершает ошибку. Никто не может ставить нам ультиматумы".
О своем намерении признать Хуана Гуаидо временным президентом Венесуэлы в том случае, если Мадуро не объявит о проведении выборов в течение восьми дней, сообщили, последовав примеру Британии, Франции, ФРГ и Испании, Нидерланды.
Комментируя это заявление европейской страны в интервью турецкому телеканалу CNN Turk, Николас Мадуро сказал, что это очередная ошибка, которую Европа допускает в отношении Венесуэлы, и игнорирование ее 200-летней истории.
"Мы гордимся нашей свободой, в нас течет кровь наших освободителей. Они должны отказаться от своего ультиматума, никто не смеет ставить нам ультиматумы", - сказал Мадуро.
По его словам, Хуан Гуаидо, провозгласивший себя "исполняющим обязанности президента", нарушил все существующие законы, а также конституцию страны. Также Мадуро напомнил, что в ближайшее время должны пройти выборы парламента Венесуэлы, а президентские выборы назначены на 2020 год.
Комментируя роль американского лидера в создавшейся ситуации, Мадуро заявил, что Дональд Трамп "недооценивает Венесуэлу, Латинскую Америку и весь остальной мир".
Он [Дональд Трамп] не тот лидер, который способен справиться с трудностями. Я уверен, что он нас недооценивает. Это и есть его идеология - он всех недооценивает", - сказал Мадуро.
Об этом сообщает ТАСС.

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