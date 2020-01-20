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"Никто не может просчитать Путина": Борец с коррупцией назвал причины отставки Чайки

20 января 2020, 19:24  •  80 • Политика
Руководитель антикоррупционного комитета Московской области Сергей Королёв в разговоре с Царьградом прокомментировал предложение президента Владимира Путина сменить генпрокурора России. По словам эксперта, никто не может "просчитать главу государства", однако для ухода Юрия Чайки были предпосылки.
В разговоре с Царьградом глава антикоррупционного комитета Московской области Сергей Королёв заметил, что потребность в сегодняшних кадровых перестановках, в отставке правительства и главы Генпрокуратуры, назрела не только в системе, а, в первую очередь, в обществе.
"С учётом массы обстоятельств, которые, в том числе, в средствах массовой информации последнее время имели место быть, отставка Чайки назревала давно. Это один из аспектов. Но более важный аспект заключается в том, что за последнее время Следственный Комитет реализовал большое количество дел по привлечению коррупционеров к уголовной ответственности. И это качественное расследование, выявление этих фактов, в том числе, с сопровождением Федеральной службой безопасности", - заметил эксперт.
Королёв заметил, что президент Владимир Путин "славится" тем, что происходящих назначений никто никогда не ждёт.
"Никто не может его просчитать. В данной ситуации, я считаю, что предложенная кандидатура - человек, который является представителем абсолютно другой структуры, другого ведомства, выбран не зря. На фоне разговоров о внутреннем конфликте между Следственным Комитетом и органами прокуратуры, которые идут уже лет 10, приход человека со стороны станет положительным фактором для правоприменения и расследования коррупционной составляющей", - пояснил эксперт.
По его словам, к сожалению, на местах в России до сих пор не работает исполнение законодательства. Это касается и органов прокуратуры, которые сегодня фактически "срослись во многих муниципальных образованиях с органами исполнительной власти", подчеркнул Королёв.
Таким образом, добавил он, никакого надзора за исполнением законодательства и с законностью проводимых действий не происходит.
"Поэтому произведены, наверное, столь радикальные или необычные изменения. Многие мои коллеги высказываются положительно по предложенной кандидатуре", - заключил Королёв.
Ранее стало известно, что генпрокурор РФ Юрий Чайка покинул свой пост. Вместо него президент России Владимир Путин предложил назначить замглавы СК Игоря Краснова. Уточняется, что Чайка переходит на другую работу.

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