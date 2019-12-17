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"Никто не может дать гарантию" - Командующий РВСН об испытаниях новых ракет США

17 декабря 2019, 16:24  •  96 • Политика
Командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев рассказал, что до конца года США хотят испытать две новые ракеты средней дальности. Также в качестве ударных средств могут классифицировать ударные беспилотные летательные аппараты. "Никто сегодня не может дать гарантию, что эти комплексы не будут оснащены ядерными боеприпасами", - отмечает Каракаев.
Соединённые Штаты ещё до конца этого года хотят испытать две новые крылатые ракеты наземного базирования средней дальности, рассказал в интервью газете "Красная звезда" командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев.
Дальность стрельбы новых американских ракет - более 1000 км и более 3000 км, сообщил Каракаев. Генерал отметил, что у США на сегодня есть все возможности для создания крылатых ракет средней дальности: "Например, это разработка ракетных систем средней и меньшей дальности на основе пусковых установок Мк-41. В том числе и мобильного варианта. Кроме того, в качестве ударных средств малой и средней дальности могут быть классифицированы ударные беспилотные летательные аппараты, - рассказал Каракаев. - Причем никто сегодня не может дать гарантию, что эти комплексы не могут быть оснащены ядерными боеприпасами".
Сегодня в Польше и Румынии, добавил генерал, разворачивается противоракетный комплекс с универсальными пусковыми установками Мк-41. С них возможно запускать не только противоракеты "Стандарт-3", но и крылатые ракеты морского базирования "Томагавк".

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