|
"Никто не может дать гарантию" - Командующий РВСН об испытаниях новых ракет США
17 декабря 2019, 16:24 • 96 • Политика
Командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев рассказал, что до конца года США хотят испытать две новые ракеты средней дальности. Также в качестве ударных средств могут классифицировать ударные беспилотные летательные аппараты. "Никто сегодня не может дать гарантию, что эти комплексы не будут оснащены ядерными боеприпасами", - отмечает Каракаев.
Соединённые Штаты ещё до конца этого года хотят испытать две новые крылатые ракеты наземного базирования средней дальности, рассказал в интервью газете "Красная звезда" командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев.
Дальность стрельбы новых американских ракет - более 1000 км и более 3000 км, сообщил Каракаев. Генерал отметил, что у США на сегодня есть все возможности для создания крылатых ракет средней дальности: "Например, это разработка ракетных систем средней и меньшей дальности на основе пусковых установок Мк-41. В том числе и мобильного варианта. Кроме того, в качестве ударных средств малой и средней дальности могут быть классифицированы ударные беспилотные летательные аппараты, - рассказал Каракаев. - Причем никто сегодня не может дать гарантию, что эти комплексы не могут быть оснащены ядерными боеприпасами".
Сегодня в Польше и Румынии, добавил генерал, разворачивается противоракетный комплекс с универсальными пусковыми установками Мк-41. С них возможно запускать не только противоракеты "Стандарт-3", но и крылатые ракеты морского базирования "Томагавк".
Подпишитесь на нас
Загрузка...
96
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
16 декабря 2019, 07:54
|
12 декабря 2019, 12:54
|
17 декабря 2019, 03:09
|
16 декабря 2019, 07:54
|
14 декабря 2019, 00:24
|
15 декабря 2019, 12:24
|
11 декабря 2019, 01:09