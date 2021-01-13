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"Никто не мог представить": ВОЗ обозначила сроки коллективной иммунизации

13 января 2021, 00:50  •  24 • В мире
Во Всемирной организации здравоохранения обозначили сроки коллективной иммунизации, призвав набраться терпения. В ВОЗ напомнили, что никто не мог представить ещё год назад, что появится сразу несколько вакцин от коронавируса, которые поступят во все страны.
По мнению главного научного сотрудника ВОЗ Сумьи Сваминатан, к концу 2021 года мир не сможет достичь коллективной иммунизации от COVID.
"Ещё год назад никто не мог представить, что у нас будет не одна, а сразу несколько вакцин от коронавируса", - отметила она, добавив, что тем не менее нужно набраться терпения.
Сваминатан призвала продолжать тщательно соблюдать все меры по предотвращению распространения инфекции как минимум до конца этого года.
"Мы не сможем достичь коллективной иммунизации в 2021 году. В некоторых странах будут оставаться незащищённые люди. Поэтому меры должны соблюдаться в то время, как вакцинация проводится среди наиболее уязвимых людей и мы начинаем охватывать другие слои населения", - пояснила представитель ВОЗ.

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