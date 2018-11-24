"Никто не хочет признавать свои ошибки": Эксперт оценил неудачи военных учений НАТО Trident Juncture 2018

Политолог Андрей Кошкин рассказал, какие неприятные инциденты случились в ходе военных учений НАТО Trident Juncture 2018, проходивших в Норвегии, отметив, что "никто не хочет признавать свои ошибки", поэтому во всех неудачах пытаются обвинить Россию.

23 ноября завершились широкомасштабные военные учения НАТО Trident Juncture 2018, проходившие в Норвегии, которые не обошлись без неприятных для руководства Альянса происшествий, передает информагентство "Nation News".

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин рассказал, какие неудачи случились во время маневров, и почему сразу после окончания учений на Россию посыпались обвинения во всех неудачах маневров.

Так, 8 ноября новый норвежский фрегат "Хельге Ингстад" столкнулся с танкером, шедшим под флагом Мальты. Огромная пробоина, полученная военным фрегатом, заставила экипаж посадить корабль на мель. В итоге экипаж пришлось эвакуировать, некоторым военнослужащим понадобилась медицинская помощь. Эксперт напоминает, что в результате столкновения уцелела обшивка танкера, что позволило избежать большой экологической катастрофы, потому что танкер перевозил 60 тысяч тонн нефти, передает портал "Nation News" со ссылкой на "Федеральное агентство новостей".

Андрей Кошкин упомянул еще о нескольких происшествиях, случившихся во время морских маневров. Так, в машинном отделении канадского фрегата "Галифакс" случилось возгорание, еще один канадский фрегат оказался обесточен и 6 часов дрейфовал в море.

Кроме этого, во время учений случилось несколько ДТП, в которых пострадало около 10 человек, случались неприятные происшествия и с летной техникой.

Политолог отмечает, что признавать свои неудачи и ошибки Альянс не хочет и, конечно же, старается всю вину возложить на Россию. Так, например, ранее Финляндия и Норвегия утверждали, что Россия влияла на работу спутниковой системы GPS, чтобы помешать военным маневрам.