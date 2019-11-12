Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Риски вырастут кратно. Для всего человечества": Патрушев о планах США...
"Мы дали им оружие для войны с русскими": Глава Госдепа США похвастал ...
Назарбаев предложил организовать встречу Зеленского с Путиным
Владимир Соловьев - об уголовных делах СБУ: "Нам говорили, что придет Зеленский ...
Главная / Политика

"Никто не хочет говорить вслух": Глава ГБР Украины о "керченском" расследовании против Порошенко

12 ноября 2019, 14:24  •  224 • Политика
На Украине расследуют роль экс-президента Порошенко в керченской провокации. "Об этом никто не хочет говорить вслух, но приходится - в условиях той грязной информационной войны, которую организует Пётр Порошенко", - сказал глава ГБР.
Государственное бюро расследований Украины (ГБР) выясняет, умышленно ли руководство страны отправило украинских моряков в Керченский пролив с целью обострения конфликта и введения военного положения. Соответствующее заявление опубликовал глава ГБР Роман Труба.
Он пояснил, что в его ведомстве нет ни одного уголовного дела в отношении украинских моряков, отправленных в Керченский пролив, как это пытаются преподнести украинские СМИ, подконтрольные экс-президенту Украины Петру Порошенко. Напротив, следствие ведётся именно против тех, кто этих моряков туда отправил.
"Мы выясняем, умышленно ли руководство государства направило наших моряков к Керченскому проливу, понимая в том числе высокую вероятность того, что они попадут в плен. А дальше - обострение конфликта и введение военного положения", - написал Труба в своем tg-канале.
Директор ГБР подчеркнул, что о данном расследовании предпочитают не говорить вслух, пока не появятся конкретные результаты. Тем не менее это молчание пришлось нарушить из-за медиакампании, которую организовал Порошенко.
"Никто не хочет говорить вслух, пока нет результатов производства. Но теперь приходится - в условиях той грязной информационной войны, которую организует Пётр Порошенко", - пояснил Роман Труба.
Он добавил, что имеет в виду неверную информацию, которую распространяют Пятый и Прямой каналы. Оба украинских телеканала считаются аффилированными с украинским экс-президентом.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



224
Источник
Похожие новости
12 ноября 2019, 14:24
США пытаются превратить курдов в новую "Аль-Каиду" - Коротченко
12 ноября 2019, 14:24
Что будет с поставками газа через Украину: Путин и Меркель обсудили судьбу транзита
12 ноября 2019, 02:39
Большая игра. Эксперты "Валдая" обсудили в Самарканде будущее Центральной Азии
11 ноября 2019, 22:09
Укрепить иммунитет: Путин призвал следить за распределением бюджета
12 ноября 2019, 14:24
"Никто не хочет говорить вслух": Глава ГБР Украины о "керченском" расследовании против Порошенко
12 ноября 2019, 01:24
На севере жить: кабмин просят вернуть ДФО прежний пенсионный возраст
Новости партнеров
 
Выбор дня
12 ноября 2019, 07:54
Россия внезапно ожила. Либеральному миропорядку грозит опасность
12 ноября 2019, 07:39
В противовес союзу с Китаем: в Швейцарии предложили вернуть Россию в европейское прос...
12 ноября 2019, 04:39
«Спиртолёты» показали «кузькину мать». Американцы впечатлились
12 ноября 2019, 04:39
Иностранная пресса кричит о новом «хитром плане Путина»
12 ноября 2019, 07:54
"Встреча даже не обсуждается": Стало известно, на кого Путин променял Трамп...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 ноября 2019, 17:24
Британцы в восторге от русских: Парад на Красной площади обсуждают The Daily Mail
08 ноября 2019, 12:54
"Мне кажется, что это кошмарный сон": Резидент Comedy Club с Украины пришёл в ужас от толп нацистов в Киеве
12 ноября 2019, 01:24
Встать и уйти с федерального канала: Соловьёв практически взял на слабо "обиженных" цензурой Познера и Галкина
10 ноября 2019, 16:54
Объединение России и Белоруссии. Всё решится 19 ноября
09 ноября 2019, 18:09
«На мелкие кусочки»: экс-министр уверен в распаде Украины
10 ноября 2019, 07:09
Закон убийц
07 ноября 2019, 04:24
"Зрелище для потомков": Берега Балтийского моря усыпали "ледяные яйца"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.