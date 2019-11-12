"Никто не хочет говорить вслух": Глава ГБР Украины о "керченском" расследовании против Порошенко

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) выясняет, умышленно ли руководство страны отправило украинских моряков в Керченский пролив с целью обострения конфликта и введения военного положения. Соответствующее заявление опубликовал глава ГБР Роман Труба.

Он пояснил, что в его ведомстве нет ни одного уголовного дела в отношении украинских моряков, отправленных в Керченский пролив, как это пытаются преподнести украинские СМИ, подконтрольные экс-президенту Украины Петру Порошенко. Напротив, следствие ведётся именно против тех, кто этих моряков туда отправил.

"Мы выясняем, умышленно ли руководство государства направило наших моряков к Керченскому проливу, понимая в том числе высокую вероятность того, что они попадут в плен. А дальше - обострение конфликта и введение военного положения", - написал Труба в своем tg-канале.

Директор ГБР подчеркнул, что о данном расследовании предпочитают не говорить вслух, пока не появятся конкретные результаты. Тем не менее это молчание пришлось нарушить из-за медиакампании, которую организовал Порошенко.

"Никто не хочет говорить вслух, пока нет результатов производства. Но теперь приходится - в условиях той грязной информационной войны, которую организует Пётр Порошенко", - пояснил Роман Труба.

Он добавил, что имеет в виду неверную информацию, которую распространяют Пятый и Прямой каналы. Оба украинских телеканала считаются аффилированными с украинским экс-президентом.