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"Никто не хочет говорить вслух": Глава ГБР Украины о "керченском" расследовании против Порошенко
12 ноября 2019, 14:24 • 224 • Политика
На Украине расследуют роль экс-президента Порошенко в керченской провокации. "Об этом никто не хочет говорить вслух, но приходится - в условиях той грязной информационной войны, которую организует Пётр Порошенко", - сказал глава ГБР.
Государственное бюро расследований Украины (ГБР) выясняет, умышленно ли руководство страны отправило украинских моряков в Керченский пролив с целью обострения конфликта и введения военного положения. Соответствующее заявление опубликовал глава ГБР Роман Труба.
Он пояснил, что в его ведомстве нет ни одного уголовного дела в отношении украинских моряков, отправленных в Керченский пролив, как это пытаются преподнести украинские СМИ, подконтрольные экс-президенту Украины Петру Порошенко. Напротив, следствие ведётся именно против тех, кто этих моряков туда отправил.
Директор ГБР подчеркнул, что о данном расследовании предпочитают не говорить вслух, пока не появятся конкретные результаты. Тем не менее это молчание пришлось нарушить из-за медиакампании, которую организовал Порошенко.
Он добавил, что имеет в виду неверную информацию, которую распространяют Пятый и Прямой каналы. Оба украинских телеканала считаются аффилированными с украинским экс-президентом.
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