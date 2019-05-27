"Никто не хочет, чтобы происходили ужасные вещи": Намёк Трампа на переговоры с Ираном прозвучал как угроза

Президент США Дональд Трамп заявил: если Иран захочет провести переговоры с Вашингтоном, то он положительно воспримет это предложение, сообщает China Global Television Network.

"Никто не хочет, чтобы происходили ужасные вещи", - сказал американский лидер.

Напомним, что и без того непростые отношения США с Ираном значительно обострились в последнее время. Началось все с жестких санкций в отношении главных областей экономики Ирана.

Затем США оправили авианосцы и другие военные корабли, вооруженные почти сотней крылатых ракет "Томагавк", в Персидский залив.