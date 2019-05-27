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"Никто не хочет, чтобы происходили ужасные вещи": Намёк Трампа на переговоры с Ираном прозвучал как угроза

27 мая 2019, 11:54  •  43 • Политика
Трамп пытался намекнуть Ирану, чтобы инициатором переговоров с Вашингтоном стал Тегеран, при этом американский лидер не хочет сам сделать первый шаг в этом направлении. "Никто не хочет, чтобы происходили ужасные вещи", - только угрожающе добавил глава Белого дома.
Президент США Дональд Трамп заявил: если Иран захочет провести переговоры с Вашингтоном, то он положительно воспримет это предложение, сообщает China Global Television Network.
"Никто не хочет, чтобы происходили ужасные вещи", - сказал американский лидер.
Напомним, что и без того непростые отношения США с Ираном значительно обострились в последнее время. Началось все с жестких санкций в отношении главных областей экономики Ирана.
Затем США оправили авианосцы и другие военные корабли, вооруженные почти сотней крылатых ракет "Томагавк", в Персидский залив.

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