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"Никто не должен вмешиваться в дела Венесуэлы": Мадуро вручит поверенному США ультиматум
13 декабря 2018, 04:54 • 75 • Политика
Николас Мадуро заявил, что его правительство намерено вручить ультиматум временному поверенному США в Венесуэле. "Никто не должен вмешиваться в дела Венесуэлы", - подчеркнул национальный лидер.
Отметим, что имя действующего временного поверенного в делах США в Венесуэле - Джимми Стори. Предыдущий временный поверенный США в стране Тодд Робинсон был объявлен персоной нон грата и выслан из Венесуэлы в мае текущего года.
О планах вручить США дипломатический ультиматум Мадуро заявил на своей пресс-коференции, транслируемой через соцсеть Facebook. В своем обращении глава Венесуэлы также обвинил советника американского президента по национальной безопасности Джона Болтона в подготовке плана по его свержению и убийству.
Данный госпереворот, подчеркнул Мадуро, планируется осуществить при поддержке властей Колумбии.
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