Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Американцы сделали в штаны от российских Ту-160 в Венесуэле (Руслан Осташко)
"Ждем гнуснейшей подлейшей атаки на Россию": Ордуханян о перспективах ...
"Танки не заводятся, у БМП слито топливо, жинка катит бочку бензина": ...
"На "Яндекс.Кошелек" перестали подавать": Иск Бабченко на 14...
Главная / Политика

"Никто не должен вмешиваться в дела Венесуэлы": Мадуро вручит поверенному США ультиматум

13 декабря 2018, 04:54  •  75 • Политика
Николас Мадуро заявил, что его правительство намерено вручить ультиматум временному поверенному США в Венесуэле. "Никто не должен вмешиваться в дела Венесуэлы", - подчеркнул национальный лидер.
Отметим, что имя действующего временного поверенного в делах США в Венесуэле - Джимми Стори. Предыдущий временный поверенный США в стране Тодд Робинсон был объявлен персоной нон грата и выслан из Венесуэлы в мае текущего года.
О планах вручить США дипломатический ультиматум Мадуро заявил на своей пресс-коференции, транслируемой через соцсеть Facebook. В своем обращении глава Венесуэлы также обвинил советника американского президента по национальной безопасности Джона Болтона в подготовке плана по его свержению и убийству.
Данный госпереворот, подчеркнул Мадуро, планируется осуществить при поддержке властей Колумбии.
"Я дал поручение министру иностранных дел (Хорхе) Арреасе вызвать временного поверенного в делах США, мы передадим ему ультиматум. Никто не должен вмешиваться в дела Венесуэлы", - заявил президент Мадуро.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

75
Источник
Похожие новости
13 декабря 2018, 04:54
"Никто не должен вмешиваться в дела Венесуэлы": Мадуро вручит поверенному США ультиматум
13 декабря 2018, 01:39
Украина запретила Донцову и поэтов Серебряного века за "пропаганду" России
12 декабря 2018, 12:39
Мэй пригрозила, что ее отставка рискует отменить Brexit - СМИ

12 декабря 2018, 19:09
Неуважение в "неприличной форме": За антигосударственные высказывания в Интернете предложили штрафовать и арестовывать
12 декабря 2018, 12:39
«Восточная Антанта» против США: Россия и Китай формируют союз для борьбы с общим врагом
12 декабря 2018, 22:24
"Ждем гнуснейшей подлейшей атаки на Россию": Ордуханян о перспективах отставки Терезы Мэй
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
13 декабря 2018, 01:39
Американцы сделали в штаны от российских Ту-160 в Венесуэле (Руслан Осташко)
13 декабря 2018, 03:09
Киевляне - журналисту «КП»: Это вы в Москве войны не хотите, а мы в ней живем
13 декабря 2018, 01:24
Эксперт объяснил закупку Украиной газа в Европе по рекордно высокой цене
13 декабря 2018, 01:39
Минимальный разгон и вверх по вертикали: Новейший МиГ-35 показал себя в полете
13 декабря 2018, 01:39
"Путин дает понять США, что "он может играть в нашем дворе" - эксперты...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
12 декабря 2018, 12:39
″Украинским властям поперек горла стояла″: В исчезновении журналистки Бойко в Москве заподозрили СБУ
08 декабря 2018, 14:24
Один из задержанных украинских моряков возможно причастен к пыткам жителей Донбасса
10 декабря 2018, 21:39
"Тела выгрузили, БТР уехал": В донецких СМИ сообщили о подготовке провокации ВСУ "с мертвечиной"
12 декабря 2018, 02:54
На Украине смакуют «решение Гааги по Крыму» (Руслан Осташко)
08 декабря 2018, 20:54
«К чёрту Евросоюз!»
08 декабря 2018, 01:25
Запад повторяет Крымскую войну: Стариков о предсказуемости США
09 декабря 2018, 14:56
Обгадившимся рос СМИ посвящается
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.