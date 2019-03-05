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"Никто на это не идет": Лукашенко упрекнул Россию за отказ от полного перехода на нацвалюту

05 марта 2019, 17:09  •  76 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя слухи вокруг создания единой валюты с РФ, упрекнул Россию за отказ от полного перехода на нацвалюту в расчетах. Заявив о том, что он предложил президенту России Владимиру Путину перейти на 100-процентную оплату в российских рублях, Лукашенко отметил, что "никто на это не идет".
В последнее время вокруг темы объединения России и Белоруссии ходит много толков, слухов и версий. Масла в огонь и поводы для обсуждений регулярно подает и президент Белоруссии Александр Лукашенко. В том числе и по теме создания единой валюты с РФ - единого рубля.
Так, на совещании по вопросам участия в интеграционных структурах и сотрудничества с европейскими организациями Лукашенко заявил о том, что ранее уже предложил президенту России Владимиру Путину перейти на 100-процентную оплату в российских рублях.
"Никто на это не идет", - резюмировал Лукашенко, уточнив, что сейчас примерно 80% торгового оборота между странами ведется в рублях, и отметив, что его страна не боится подобного расчета в полном объеме.
Однако тут же президент Белоруссии упрекнул Россию за отказ от полного перехода на нацвалюту.
"Россия отказывается от торговли с самым близким своим партнером в российских рублях, рассчитывая на твердую валюту - на "вражеские" доллары и евро, - огорчился Лукашенко, добавив: - Тогда чего рассуждать о каком-то едином рубле?"
Кроме того, как уточняет издание Белта, президент Белоруссии обратил внимание на еще одну существенную деталь.
"Чтобы соглашаться на что-то, надо, чтобы тебе что-то предложили. Если тебе предложили единый рубль, тогда ты можешь или соглашаться, или отвергать это. Ни мне, ни Беларуси этого никто не предлагал. Я просто, отвечая на вопросы журналистов, размышлял, что если такой вопрос встанет, белорусы абсолютно не против единого рубля. Но вопрос не в этом. Вопрос, как будем регулировать процессы на валютно-финансовых рынках, что за эмиссионный центр. Где он будет располагаться, не важно. Важно, какие он функции будет выполнять. Это были мои рассуждения".

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