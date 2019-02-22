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"Никто, кроме нас!": В ВДВ появится пятая дивизия

22 февраля 2019, 04:54  •  84 • Политика
В составе Воздушно-десантных войск (ВДВ) России вскоре должна будет появиться еще одна дивизия. В общей сложности число дивизий российских десантников, чей девиз звучит как "Никто, кроме нас!", будет увеличено с четырех до пяти.
Предстоящее усиление "крылатой гвардии" анонсировал командующий ВДВ Андрей Сердюков. Расширение числа дивизий, отметил он, будет также сопряжено с увеличением общего числа десантников.
После появления нового подразделения в структуру ВДВ будет входить пять дивизий, четыре десантно-штурмовых и одна артиллерийская бригады. К ним примыкают также соединения и части обеспечения и военно-учебные заведения, готовящие будущих десантников.
В будущем в составе ВДВ предусмотрено создание еще одной бригады "нового типа". Ожидается, что за счет высокой мобильности и боевого потенциала данное подразделение получит качественно иные возможности по сравнению со всеми другими.
Обо всем этом Андрей Сердюков рассказал в интервью для газеты "Красная звезда".

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