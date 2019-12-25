"Никто, кроме нас, этого не сделал": Путин преподал урок истории Западу

Президент России Владимир Путин преподал урок истории странам Запада, напомнив, как лидеры Европы с 1934 года создавали базу для сотрудничества с нацистской Германией и лично встречались с Гитлером. При этом по окончании Второй мировой войны только СССР дал честную и прямую оценку своим отношениям с Третьим рейхом, подчеркнул глава государства.

"Никто, кроме нас, этого не сделал", - отметил Путин на встрече с руководством Федерального собрания России.

Кроме того, продолжил глава государства, из всех мировых лидеров только Сталин не запятнал себя личной встречей с главой нацистской Германии. В отличие от него, первые лица Европы не только встречались с Гитлером, но и ставили свои подписи под соответствующими документами.