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"Никто, кроме нас, этого не сделал": Путин преподал урок истории Западу
25 декабря 2019, 12:54 • 41 • Политика
Глава России Владимир Путин напомнил, как лидеры Европы лично встречались с Гитлером и создавали базу для сотрудничества с ним. И никто, кроме Советского Союза, после Второй мировой войны не дал честную оценку отношениям с нацистской Германией. "Никто, кроме нас, этого не сделал", - подчеркнул Путин.
Президент России Владимир Путин преподал урок истории странам Запада, напомнив, как лидеры Европы с 1934 года создавали базу для сотрудничества с нацистской Германией и лично встречались с Гитлером. При этом по окончании Второй мировой войны только СССР дал честную и прямую оценку своим отношениям с Третьим рейхом, подчеркнул глава государства.
Кроме того, продолжил глава государства, из всех мировых лидеров только Сталин не запятнал себя личной встречей с главой нацистской Германии. В отличие от него, первые лица Европы не только встречались с Гитлером, но и ставили свои подписи под соответствующими документами.
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