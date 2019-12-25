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"Никто, кроме нас, этого не сделал": Путин преподал урок истории Западу

25 декабря 2019, 12:54  •  41 • Политика
Глава России Владимир Путин напомнил, как лидеры Европы лично встречались с Гитлером и создавали базу для сотрудничества с ним. И никто, кроме Советского Союза, после Второй мировой войны не дал честную оценку отношениям с нацистской Германией. "Никто, кроме нас, этого не сделал", - подчеркнул Путин.
Президент России Владимир Путин преподал урок истории странам Запада, напомнив, как лидеры Европы с 1934 года создавали базу для сотрудничества с нацистской Германией и лично встречались с Гитлером. При этом по окончании Второй мировой войны только СССР дал честную и прямую оценку своим отношениям с Третьим рейхом, подчеркнул глава государства.
"Никто, кроме нас, этого не сделал", - отметил Путин на встрече с руководством Федерального собрания России.
Кроме того, продолжил глава государства, из всех мировых лидеров только Сталин не запятнал себя личной встречей с главой нацистской Германии. В отличие от него, первые лица Европы не только встречались с Гитлером, но и ставили свои подписи под соответствующими документами.
"Начиная с 34 года начала создаваться, по сути дела, правовая база сотрудничества с нацистской Германией многих европейских государств. И подавляющее большинство лидеров этих государств встречались с Гитлером", - прямо указал российский лидер.

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