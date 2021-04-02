"Никто этого не скрывает ": В Киев признал подготовку НАТО к войне с Россией за Крым

В Киеве признали, что вместе с НАТО готовятся к войне за Крым. По словам украинского дипломата, смысл учений НАТО "Defender Europe 2021" – это война с Россией за Крым.

Украина и НАТО отработают войну с Россией за Крым на учениях Defender Europe 2021. Никто этого не скрывает, всё есть в открытых источниках, заявил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.

Речь идёт о крупнейших военных учениях НАТО со времён Холодной войны. Они должны пройти уже мае-июне этого года. Войска НАТО будут отрабатывать оборонительные и наступательные действия в Восточной Европе и Прибалтике.

Их смысл, что на акваториях от Балтийского до Черного морей отрабатывается — ну давайте прямым текстом — война с Россией, тема вооруженного противостояния с Россией,

- прямым текстом заявил украинский дипломат в эфире UKRLife.TV.

Он добавил, что основной фокус военных учений – это Балканы и Крым, а также всё, что севернее Крыма.

Напомним, что в четверг 1 апреля глава американского военного ведомства в ходе переговоров пообещал своему украинскому коллеге, что США поддержит Украину в войне с Россией. А уже 2 апреля президент США Джо Байден подтвердил это в разговоре с главой Украины Владимиром Зеленским.

Баранов считает, что Киевские власти не имеют никаких гарантий того, что страны НАТО "впишутся" за них в случае наступления ВСУ на Донбасс. С точки зрения Альянса это исключительно "неудобная история", цитирует его слова Nation News.