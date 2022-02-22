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"Никому ничего не отдадим": Зеленский ответил Путину про республики Донбасса

22 февраля 2022, 04:05  •  306 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский всё-таки обратился к соотечественникам и ответил русскому коллеге Владимиру Путину про республики Донбасса. "Никому ничего не отдадим", - произнёс он.
В своей речи Владимир Зеленский перечислил известных политиков, с кем он успел обсудить текущую ситуацию: премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, президентом Франции Эммануэлем Макроном, президентом США Джо Байденом, канцлером Германии Олафом Шольцом, президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Запланирована беседа с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Видеообращение длилось 5 минут 20 секунд. Некоторые формулировки он повторил дважды.
Президент Украины заявил, что инициировал экстренное специальное заседание ОБСЕ, а также саммит "нормандской четвёрки", в которую входят Украина, Россия, Франция и Германия.
"От наших партнёров ждём чётких и эффективных действий", - произнёс Зеленский.
По его мнению, Украина никуда не сворачивала с пути урегулирования ситуации в Донбассе дипломатическим путём. Однако то, что Россия признала ДНР и ЛНР означает, что она вышла из Минских соглашений в одностороннем порядке.
Зеленский подчеркнул: действия России являются нарушением территориальной целостности Украины. Он пригрозил тем, что Москве придётся отвечать за свои решения.
Украинские границы защищены надёжно, сформированы бригады территориальной обороны, заверил Владимир Зеленский.

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