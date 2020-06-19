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"Никому не позволю сломать эту страну": Лукашенко заявил о сорванном "майдане" в Белоруссии

19 июня 2020, 17:00  •  116 • Политика
Власти Белоруссии смогли предотвратить попытку организации "майдана" в стране. Об этом в пятницу заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
По его словам, некие политические силы начали реализовывать план по дестабилизации ситуации в Белоруссии по украинскому сценарию, однако руководству страны удалось пресечь эти попытки на корню.
Лукашенко заявил, что "маски сорваны" как с исполнителей этого плана, так и с организаторов, которые находятся за границей. При этом он не стал называть конкретные имена и фамилии.
"Я никому не позволю сломать эту страну. Я хочу, чтобы меня понимали вы и другие. Для меня нет большей ценности, чем Беларусь - суверенная и независимая. И на сохранение этой страны я пойду, чего бы мне это ни стоило", - цитирует президента республики БелТА.
Белорусский лидер полагает, что на сегодняшний день его страна находится в поле зрения как западных, так и восточных стран. Он добавил, что попытки расшатать ситуацию в республике предпринимались и раньше, но в последнее время они заметно участились.

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