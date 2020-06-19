|
"Никому не позволю сломать эту страну": Лукашенко заявил о сорванном "майдане" в Белоруссии
19 июня 2020, 17:00 • 116 • Политика
Власти Белоруссии смогли предотвратить попытку организации "майдана" в стране. Об этом в пятницу заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
По его словам, некие политические силы начали реализовывать план по дестабилизации ситуации в Белоруссии по украинскому сценарию, однако руководству страны удалось пресечь эти попытки на корню.
Лукашенко заявил, что "маски сорваны" как с исполнителей этого плана, так и с организаторов, которые находятся за границей. При этом он не стал называть конкретные имена и фамилии.
Белорусский лидер полагает, что на сегодняшний день его страна находится в поле зрения как западных, так и восточных стран. Он добавил, что попытки расшатать ситуацию в республике предпринимались и раньше, но в последнее время они заметно участились.
116
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
16 июня 2020, 17:00
|
14 июня 2020, 19:00
|
16 июня 2020, 03:00
|
13 июня 2020, 05:00
|
14 июня 2020, 06:00
|
14 июня 2020, 00:00
|
13 июня 2020, 15:32