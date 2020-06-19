"Никому не позволю сломать эту страну": Лукашенко заявил о сорванном "майдане" в Белоруссии

По его словам, некие политические силы начали реализовывать план по дестабилизации ситуации в Белоруссии по украинскому сценарию, однако руководству страны удалось пресечь эти попытки на корню.

Лукашенко заявил, что "маски сорваны" как с исполнителей этого плана, так и с организаторов, которые находятся за границей. При этом он не стал называть конкретные имена и фамилии.

"Я никому не позволю сломать эту страну. Я хочу, чтобы меня понимали вы и другие. Для меня нет большей ценности, чем Беларусь - суверенная и независимая. И на сохранение этой страны я пойду, чего бы мне это ни стоило", - цитирует президента республики БелТА.

Белорусский лидер полагает, что на сегодняшний день его страна находится в поле зрения как западных, так и восточных стран. Он добавил, что попытки расшатать ситуацию в республике предпринимались и раньше, но в последнее время они заметно участились.